https://ria.ru/20240214/subianto-1927279763.html

Министр обороны Индонезии лидирует на выборах президента страны

Министр обороны Индонезии лидирует на выборах президента страны - РИА Новости, 14.02.2024

Министр обороны Индонезии лидирует на выборах президента страны

Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто со значительным отрывом лидирует на президентских выборах, свидетельствует предварительные результаты... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T11:10

2024-02-14T11:10

2024-02-14T13:36

в мире

индонезия

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто со значительным отрывом лидирует на президентских выборах, свидетельствует предварительные результаты независимого подсчета голосов.По данным шести организаций, собирающих информацию с избирательных участков, Субианто может получить больше 57% голосов избирателей. Такой результат получен после того, как каждая из независимых структур изучила больше половины доступных ей бюллетеней.Сейчас самый низкий процент голосов за Субианто демонстрирует статистика центра Lembaga Survei Indonesia — 57,43%, а самый высокий — у центра Poltracking — 59,78%.Бывший министр культуры и образования Анис Басведан, по предварительным данным, может получить 23-26%, а экс-губернатор Центральной Явы Ганжар Праново — 16-17% голосов.Если генерал наберет более 50% голосов, он одержит победу уже в первом туре.Выборы президента, депутатов парламента и местных органов власти прошли в Индонезии с 7:00 до 13:00 по местному времени (3:00 – 9:00 мск). В отличие от exit-poll, выборка для "быстрого подсчета" проводится не среди отдельных избирателей, а по данным с участков. Каждый оператор выбирает определенное количество участков по стране и ждет, пока они обработают все бюллетени. Результат быстрого подсчета складывается из совокупного процента голосов в пользу того или иного кандидата.Считается, что погрешность при таких подсчетах достигает двух процентов. Тем не менее данные быстрых опросов являются предварительными и неофициальными, так как не охватывают 100 процентов избирательных участков.В Индонезии также действует независимая система подсчета голосов KawalPemilu ("Мониторинг выборов"), данные для которой предоставляют избиратели-активисты на полностью добровольной основе. Они могут загружать фотографии своих бюллетеней в систему, которая затем подсчитывает результаты голосования.

https://ria.ru/20240214/indoneziya-1926876229.html

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индонезия

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, индонезия