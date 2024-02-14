https://ria.ru/20240214/strakhovka-1927429021.html

Путин призвал не допускать смерти людей из-за отсутствия у них страховки

Путин призвал не допускать смерти людей из-за отсутствия у них страховки - РИА Новости, 14.02.2024

Путин призвал не допускать смерти людей из-за отсутствия у них страховки

Президент России Владимир Путин заявил, что медицина "за океаном" хорошая, но там человек может умереть на пороге больницы, потому что у него нет страховки, в... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T19:40

2024-02-14T19:40

2024-02-14T19:40

общество

здоровье - общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что медицина "за океаном" хорошая, но там человек может умереть на пороге больницы, потому что у него нет страховки, в России такого не должно произойти. "Мы же внимательно анализируем, что происходит у нас и в мире. Но все познается в сравнении. Достижения коллег в зарубежных странах, там ведь это дорогостоящая платная медицина. За океаном человек на пороге медицинского учреждения может умереть и его никто в стены медучреждения не возьмет, поскольку у него страховки нет. У нас ничего подобного не должно никогда происходить", - сказал российский лидер во время пленарного заседания Форума будущих технологий.

https://ria.ru/20240210/turisty-1926559224.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, владимир путин