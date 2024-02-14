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Путин призвал не допускать смерти людей из-за отсутствия у них страховки - РИА Новости, 14.02.2024
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19:40 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/strakhovka-1927429021.html
Путин призвал не допускать смерти людей из-за отсутствия у них страховки
Путин призвал не допускать смерти людей из-за отсутствия у них страховки - РИА Новости, 14.02.2024
Путин призвал не допускать смерти людей из-за отсутствия у них страховки
Президент России Владимир Путин заявил, что медицина "за океаном" хорошая, но там человек может умереть на пороге больницы, потому что у него нет страховки, в... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T19:40
2024-02-14T19:40
общество
здоровье - общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что медицина "за океаном" хорошая, но там человек может умереть на пороге больницы, потому что у него нет страховки, в России такого не должно произойти. "Мы же внимательно анализируем, что происходит у нас и в мире. Но все познается в сравнении. Достижения коллег в зарубежных странах, там ведь это дорогостоящая платная медицина. За океаном человек на пороге медицинского учреждения может умереть и его никто в стены медучреждения не возьмет, поскольку у него страховки нет. У нас ничего подобного не должно никогда происходить", - сказал российский лидер во время пленарного заседания Форума будущих технологий.
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общество, здоровье - общество, россия, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал не допускать смерти людей из-за отсутствия у них страховки

Путин: на Западе человек может умереть, потому что у него нет страховки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время"
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что медицина "за океаном" хорошая, но там человек может умереть на пороге больницы, потому что у него нет страховки, в России такого не должно произойти.
"Мы же внимательно анализируем, что происходит у нас и в мире. Но все познается в сравнении. Достижения коллег в зарубежных странах, там ведь это дорогостоящая платная медицина. За океаном человек на пороге медицинского учреждения может умереть и его никто в стены медучреждения не возьмет, поскольку у него страховки нет. У нас ничего подобного не должно никогда происходить", - сказал российский лидер во время пленарного заседания Форума будущих технологий.
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