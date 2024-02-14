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Раскрыта тайна загадочной стены на дне Балтийского моря
Раскрыта тайна загадочной стены на дне Балтийского моря - РИА Новости, 14.02.2024
Раскрыта тайна загадочной стены на дне Балтийского моря
Древняя стена, обнаруженная на дне Балтийского моря, оказалась старше десяти тысяч лет и предназначалась для охоты, такие выводы опубликовали ученые в журнале... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T01:09
2024-02-14T01:09
2024-02-14T01:09
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балтийское море
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Древняя стена, обнаруженная на дне Балтийского моря, оказалась старше десяти тысяч лет и предназначалась для охоты, такие выводы опубликовали ученые в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).Стена была обнаружена еще три года назад в Мекленбургском заливе на глубине 21 метра, однако результаты исследования были опубликованы только сейчас."Вероятно, она была построена группами охотников-собирателей более десяти тысяч лет назад", — говорится в публикации.Авторы материала уточнили, что длина стены составляет один километр, а сама конструкция состоит из 1673 камней.Ученые предполагают, что постройка была возведена во времена каменного века, когда эта территория еще находилась на суше, и предназначалась для охоты на оленей.
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в мире, балтийское море
Раскрыта тайна загадочной стены на дне Балтийского моря
PNAS: стена, обнаруженная на дне Балтийского моря, старше 10 тысяч лет
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости.
Древняя стена, обнаруженная на дне Балтийского моря, оказалась старше десяти тысяч лет и предназначалась для охоты, такие выводы опубликовали ученые в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS
).
Стена была обнаружена еще три года назад в Мекленбургском заливе на глубине 21 метра, однако результаты исследования были опубликованы только сейчас.
«
"Вероятно, она была построена группами охотников-собирателей более десяти тысяч лет назад", — говорится в публикации.
Авторы материала уточнили, что длина стены составляет один километр, а сама конструкция состоит из 1673 камней.
Ученые предполагают, что постройка была возведена во времена каменного века, когда эта территория еще находилась на суше, и предназначалась для охоты на оленей.
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