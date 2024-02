https://ria.ru/20240214/stena-1927212219.html

Раскрыта тайна загадочной стены на дне Балтийского моря

Раскрыта тайна загадочной стены на дне Балтийского моря

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Древняя стена, обнаруженная на дне Балтийского моря, оказалась старше десяти тысяч лет и предназначалась для охоты, такие выводы опубликовали ученые в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).Стена была обнаружена еще три года назад в Мекленбургском заливе на глубине 21 метра, однако результаты исследования были опубликованы только сейчас."Вероятно, она была построена группами охотников-собирателей более десяти тысяч лет назад", — говорится в публикации.Авторы материала уточнили, что длина стены составляет один километр, а сама конструкция состоит из 1673 камней.Ученые предполагают, что постройка была возведена во времена каменного века, когда эта территория еще находилась на суше, и предназначалась для охоты на оленей.

