https://ria.ru/20240214/starlink-1927446721.html

Маск прокомментировал информацию о развертывании Starlink в секторе Газа

Маск прокомментировал информацию о развертывании Starlink в секторе Газа - РИА Новости, 14.02.2024

Маск прокомментировал информацию о развертывании Starlink в секторе Газа

Развертывание сети спутникового интернета Starlink в секторе Газа призвано помочь мирному населению, заявил американский предприниматель Илон Маск. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T21:51

2024-02-14T21:51

2024-02-14T21:51

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хамас

илон маск

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Развертывание сети спутникового интернета Starlink в секторе Газа призвано помочь мирному населению, заявил американский предприниматель Илон Маск. "Мы надеемся помочь как населению Израиля,… так и невинным мирным жителям в секторе Газа", - написал Маск на своей странице в социальной сети Х. Таким образом Маск прокомментировал информацию о том, что SpaceX получила лицензию на развертывание сети Starlink в Израиле и некоторых частях сектора Газа, согласившись при этом предпринять необходимые меры с тем, чтобы палестинское движение ХАМАС не смогло получить к ней доступ.

https://ria.ru/20240214/konflikt-1915630213.html

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, израиль, spacex, хамас, илон маск