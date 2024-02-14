Рейтинг@Mail.ru
Маск прокомментировал информацию о развертывании Starlink в секторе Газа - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/starlink-1927446721.html
Маск прокомментировал информацию о развертывании Starlink в секторе Газа
Маск прокомментировал информацию о развертывании Starlink в секторе Газа - РИА Новости, 14.02.2024
Маск прокомментировал информацию о развертывании Starlink в секторе Газа
Развертывание сети спутникового интернета Starlink в секторе Газа призвано помочь мирному населению, заявил американский предприниматель Илон Маск. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T21:51
2024-02-14T21:51
в мире
технологии
израиль
spacex
хамас
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_668dcb7b9db37a6fa97c9533a3e1a96b.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Развертывание сети спутникового интернета Starlink в секторе Газа призвано помочь мирному населению, заявил американский предприниматель Илон Маск. "Мы надеемся помочь как населению Израиля,… так и невинным мирным жителям в секторе Газа", - написал Маск на своей странице в социальной сети Х. Таким образом Маск прокомментировал информацию о том, что SpaceX получила лицензию на развертывание сети Starlink в Израиле и некоторых частях сектора Газа, согласившись при этом предпринять необходимые меры с тем, чтобы палестинское движение ХАМАС не смогло получить к ней доступ.
https://ria.ru/20240214/konflikt-1915630213.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e92964b90a2c6047ec5744a047cca8b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, израиль, spacex, хамас, илон маск
В мире, Технологии, Израиль, SpaceX, ХАМАС, Илон Маск
Маск прокомментировал информацию о развертывании Starlink в секторе Газа

Маск: развертывание Starlink в секторе Газа призвано помочь мирному населению

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Развертывание сети спутникового интернета Starlink в секторе Газа призвано помочь мирному населению, заявил американский предприниматель Илон Маск.
«
"Мы надеемся помочь как населению Израиля,… так и невинным мирным жителям в секторе Газа", - написал Маск на своей странице в социальной сети Х.
Таким образом Маск прокомментировал информацию о том, что SpaceX получила лицензию на развертывание сети Starlink в Израиле и некоторых частях сектора Газа, согласившись при этом предпринять необходимые меры с тем, чтобы палестинское движение ХАМАС не смогло получить к ней доступ.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреТехнологииИзраильSpaceXХАМАСИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала