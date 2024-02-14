https://ria.ru/20240214/starlink-1927378366.html

"Приведет к проблемам". СМИ узнали, что произойдет со спутниками Starlink

"Приведет к проблемам". СМИ узнали, что произойдет со спутниками Starlink - РИА Новости, 14.02.2024

"Приведет к проблемам". СМИ узнали, что произойдет со спутниками Starlink

Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX планирует свести с орбиты Земли сотню старых спутников Starlink, сообщает SpaceNews со ссылкой на... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:39

2024-02-14T16:39

2024-02-14T16:39

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX планирует свести с орбиты Земли сотню старых спутников Starlink, сообщает SpaceNews со ссылкой на официальное заявление."На сегодняшний день эти спутники маневренны и эффективно обслуживают пользователей, но команда Starlink обнаружила общую проблему в этой небольшой группе спутников, которая может привести к проблемам в будущем", — говорится в документе компании.Как отметили журналисты, с орбиты сведут спутники ранней версии, неисправности которых могут привести к проблемам маневрирования этих космических аппаратов, а сам процесс займет шесть месяцев.Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску. К настоящему времени на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.

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