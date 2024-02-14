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"Приведет к проблемам". СМИ узнали, что произойдет со спутниками Starlink - РИА Новости, 14.02.2024
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16:39 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/starlink-1927378366.html
"Приведет к проблемам". СМИ узнали, что произойдет со спутниками Starlink
"Приведет к проблемам". СМИ узнали, что произойдет со спутниками Starlink - РИА Новости, 14.02.2024
"Приведет к проблемам". СМИ узнали, что произойдет со спутниками Starlink
Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX планирует свести с орбиты Земли сотню старых спутников Starlink, сообщает SpaceNews со ссылкой на... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:39
2024-02-14T16:39
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX планирует свести с орбиты Земли сотню старых спутников Starlink, сообщает SpaceNews со ссылкой на официальное заявление.&quot;На сегодняшний день эти спутники маневренны и эффективно обслуживают пользователей, но команда Starlink обнаружила общую проблему в этой небольшой группе спутников, которая может привести к проблемам в будущем&quot;, — говорится в документе компании.Как отметили журналисты, с орбиты сведут спутники ранней версии, неисправности которых могут привести к проблемам маневрирования этих космических аппаратов, а сам процесс займет шесть месяцев.Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску. К настоящему времени на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.
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земля, илон маск, spacex, в мире, космос, космос - риа наука
Земля, Илон Маск, SpaceX, В мире, Космос, Космос - РИА Наука
"Приведет к проблемам". СМИ узнали, что произойдет со спутниками Starlink

SpaceNews: компания SpaceX сведет с орбиты 100 старых спутников Starlink

© iStock.com / NiseriNСпутник в космосе на фоне Земли
Спутник в космосе на фоне Земли - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© iStock.com / NiseriN
Спутник в космосе на фоне Земли. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX планирует свести с орбиты Земли сотню старых спутников Starlink, сообщает SpaceNews со ссылкой на официальное заявление.
«

"На сегодняшний день эти спутники маневренны и эффективно обслуживают пользователей, но команда Starlink обнаружила общую проблему в этой небольшой группе спутников, которая может привести к проблемам в будущем", — говорится в документе компании.

Как отметили журналисты, с орбиты сведут спутники ранней версии, неисправности которых могут привести к проблемам маневрирования этих космических аппаратов, а сам процесс займет шесть месяцев.
Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску. К настоящему времени на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.
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