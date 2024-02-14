https://ria.ru/20240214/ssha-1927340843.html
В США придумали способ пополнить запасы вооружений после помощи Украине
В США придумали способ пополнить запасы вооружений после помощи Украине - РИА Новости, 14.02.2024
В США придумали способ пополнить запасы вооружений после помощи Украине
CША собираются пополнить запасы боеприпасов, сократившиеся после оказания военной помощи Украине, за счет сотрудничества с Турцией, написал американский посол в РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:33
2024-02-14T14:33
2024-02-14T15:50
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сша
турция
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АНКАРА, 14 фев — РИА Новости. CША собираются пополнить запасы боеприпасов, сократившиеся после оказания военной помощи Украине, за счет сотрудничества с Турцией, написал американский посол в Анкаре Джефф Флейк в колонке на DeseretNews. "Мы сотрудничаем с турецкой оборонной промышленностью, чтобы увеличить наши запасы критически важных боеприпасов, которые необходимо пополнить после нашей беспрецедентной помощи Украине", — заявил посол. По его словам, Пентагон строит в Техасе три линии по производству боеприпасов, закупленных у турецкой оборонной фирмы. "К следующему году, по оценкам, 30 процентов всех 155-миллиметровых снарядов, производимых в Америке, будут поступать с этих техасских заводов, благодаря американо-турецкому оборонному партнерству", — отметил дипломат. Флейк также признал, что, безусловно, "есть вопросы, по которым Соединенные Штаты и Турция расходятся во мнениях".Американские власти заявляют, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов, пока конгресс не утвердит новые ассигнования. Как неоднократно отмечал госсекретарь США Энтони Блинкен, "волшебного горшочка" с деньгами просто нет.Конгресс уже несколько месяцев пытается утвердить американскую помощь Киеву. Накануне сенат все же одобрил многомиллиардный законопроект о поддержке Украины и прочих американских союзников, но документ еще предстоит рассмотреть палате представителей. В нижней палате конгресса, как отмечают эксперты, его шансы невелики.
https://ria.ru/20240214/novosti-1927324296.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, турция, украина
В мире, США, Турция, Украина
В США придумали способ пополнить запасы вооружений после помощи Украине
Посол: CША хотят с помощью Турции увеличить запасы вооружений после поставок ВСУ
АНКАРА, 14 фев — РИА Новости.
CША собираются пополнить запасы боеприпасов, сократившиеся после оказания военной помощи Украине, за счет сотрудничества с Турцией, написал американский посол в Анкаре Джефф Флейк в колонке на DeseretNews
.
"Мы сотрудничаем с турецкой оборонной промышленностью, чтобы увеличить наши запасы критически важных боеприпасов, которые необходимо пополнить после нашей беспрецедентной помощи Украине", — заявил посол.
По его словам, Пентагон строит в Техасе
три линии по производству боеприпасов, закупленных у турецкой оборонной фирмы.
"К следующему году, по оценкам, 30 процентов всех 155-миллиметровых снарядов, производимых в Америке
, будут поступать с этих техасских заводов, благодаря американо-турецкому оборонному партнерству", — отметил дипломат.
Флейк также признал, что, безусловно, "есть вопросы, по которым Соединенные Штаты и Турция расходятся во мнениях".
Американские власти заявляют, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов, пока конгресс не утвердит новые ассигнования. Как неоднократно отмечал госсекретарь США Энтони Блинкен, "волшебного горшочка" с деньгами просто нет.
Конгресс уже несколько месяцев пытается утвердить американскую помощь Киеву. Накануне сенат все же одобрил многомиллиардный законопроект о поддержке Украины и прочих американских союзников, но документ еще предстоит рассмотреть палате представителей. В нижней палате конгресса, как отмечают эксперты, его шансы невелики.
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