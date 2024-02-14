https://ria.ru/20240214/ssha-1927340843.html

В США придумали способ пополнить запасы вооружений после помощи Украине

В США придумали способ пополнить запасы вооружений после помощи Украине - РИА Новости, 14.02.2024

В США придумали способ пополнить запасы вооружений после помощи Украине

CША собираются пополнить запасы боеприпасов, сократившиеся после оказания военной помощи Украине, за счет сотрудничества с Турцией, написал американский посол в РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:33

2024-02-14T14:33

2024-02-14T15:50

в мире

сша

турция

украина

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АНКАРА, 14 фев — РИА Новости. CША собираются пополнить запасы боеприпасов, сократившиеся после оказания военной помощи Украине, за счет сотрудничества с Турцией, написал американский посол в Анкаре Джефф Флейк в колонке на DeseretNews. "Мы сотрудничаем с турецкой оборонной промышленностью, чтобы увеличить наши запасы критически важных боеприпасов, которые необходимо пополнить после нашей беспрецедентной помощи Украине", — заявил посол. По его словам, Пентагон строит в Техасе три линии по производству боеприпасов, закупленных у турецкой оборонной фирмы. "К следующему году, по оценкам, 30 процентов всех 155-миллиметровых снарядов, производимых в Америке, будут поступать с этих техасских заводов, благодаря американо-турецкому оборонному партнерству", — отметил дипломат. Флейк также признал, что, безусловно, "есть вопросы, по которым Соединенные Штаты и Турция расходятся во мнениях".Американские власти заявляют, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов, пока конгресс не утвердит новые ассигнования. Как неоднократно отмечал госсекретарь США Энтони Блинкен, "волшебного горшочка" с деньгами просто нет.Конгресс уже несколько месяцев пытается утвердить американскую помощь Киеву. Накануне сенат все же одобрил многомиллиардный законопроект о поддержке Украины и прочих американских союзников, но документ еще предстоит рассмотреть палате представителей. В нижней палате конгресса, как отмечают эксперты, его шансы невелики.

https://ria.ru/20240214/novosti-1927324296.html

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турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, турция, украина