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Йеллен: бюджетная поддержка Украины важна как никогда раньше

Йеллен: бюджетная поддержка Украины важна как никогда раньше - РИА Новости, 14.02.2024

Йеллен: бюджетная поддержка Украины важна как никогда раньше

Бюджетная поддержка Украины со стороны США в настоящее время важна для Киева как никогда раньше, считает глава американского минфина Джанет Йеллен. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T00:52

2024-02-14T00:52

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Бюджетная поддержка Украины со стороны США в настоящее время важна для Киева как никогда раньше, считает глава американского минфина Джанет Йеллен. "Бюджетная помощь США важна как никогда раньше, поскольку она неразрывно связана с успехом Украины на поле боя и способствует укреплению национальной безопасности Соединенных Штатов", - говорится в ее заявлении по случаю принятия американским сенатом законопроекта о дополнительной помощи Киеву. По мнению Йеллен, выделение дополнительных средств Украине станет "заверением" для остальных доноров Киева в том, что Штаты продолжают оказывать стране поддержку. "Международные партнеры, помимо США, покрыли приблизительно три четверти потребностей внешнего финансирования Украины в 2023 году и продолжит делать это в 2024 году", - добавила она. Как отметила Йеллен, палате представителей США необходимо быстро поддержать сенатский законопроект, поскольку неспособность сделать это подорвет американскую нацбезопасность, ослабит Украину и "станет победой для противников" Вашингтона. Во вторник президент США Джо Байден приветствовал утверждение в сенате многомиллиардного законопроекта о помощи Украине и прочим американским союзникам и призвал палату представителей действовать столь же оперативно. Законопроект, выделяющий 60 миллиардов долларов на возобновление помощи Украине, был рано утром во вторник по вашингтонскому времени принят в окончательном чтении сенаторами, которые исключили из документа спорные пункты о финансировании мер охраны границы и миграционной реформе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

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в мире, украина, сша, россия, джанет йеллен, сергей лавров, джо байден, нато