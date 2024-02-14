https://ria.ru/20240214/sport-1927445795.html

Минспорта: опыт развития физкультуры и спорта в Тюмени можно масштабировать

Минспорта: опыт развития физкультуры и спорта в Тюмени можно масштабировать - РИА Новости, 14.02.2024

Минспорта: опыт развития физкультуры и спорта в Тюмени можно масштабировать

Тюменская область успешно выполняет все показатели по развитию физической культуры и спорта, часть региональных практик, в том числе по работе с населением,... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T21:37

2024-02-14T21:37

2024-02-14T21:39

тюменская область

общество

тюмень

россия

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 14 фев – РИА Новости. Тюменская область успешно выполняет все показатели по развитию физической культуры и спорта, часть региональных практик, в том числе по работе с населением, можно масштабировать на другие регионы России, заявил в беседе с журналистами заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов, подводя итоги рабочей поездки в регион. Во время визита в Тюмень в среду Морозов посетил теннисный центр "Лидер", многофункциональный спортцентр "Олимпия", легкоатлетический манеж и осмотрел строящиеся объекты. Центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" он назвал мировым объектом с широкими возможностями, подходящим для проведения соревнований самого высокого уровня. "Мы осмотрели много спортивных объектов, они в очень хорошем состоянии. На каждом идет жизнь, занимаются молодые ребята, старшее поколение. Тюмень в очередной раз заявляет о себе на всю Россию. Ну а мы понимаем, какие практики нужно взять, чтобы масштабировать в других регионах", – заявил журналистам Морозов. Замминистра сообщил, что по федеральной статистике департамент спорта выполняет все показатели, которые поставлены Тюменской области, превышая самый главный – число людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом. В 2024 году он установлен на уровне 55%, регион уже достиг 61%. Также Морозов отметил эффективное использование имеющихся спортивных объектов. "Важнейший момент - использовать спортивную инфраструктуру не только для спортшкол, профессиональных спортсменов, но и для любителей. Предоставлять им обязательно часы, льготные часы для пенсионеров, льготные условия для трудящегося населения – то есть максимальное вовлечение для того, чтобы объект не простаивал. Здесь хорошая практика. Мы ее будем масштабировать обязательно на другие регионы", – подчеркнул замминистра.

https://ria.ru/20240212/tyumen-1926841956.html

https://ria.ru/20231222/razvitie-1917547028.html

тюмень

россия

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, тюмень, россия, тюменская область