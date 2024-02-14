https://ria.ru/20240214/spetsoperatsiya-1927403293.html
Спецоперация, 14 февраля: ВСУ потеряли на Донецком направлении шесть танков
Спецоперация, 14 февраля: ВСУ потеряли на Донецком направлении шесть танков - РИА Новости, 14.02.2024
Спецоперация, 14 февраля: ВСУ потеряли на Донецком направлении шесть танков
О попытках Киева атаковать российские регионы, конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T19:52
2024-02-14T19:52
2024-02-14T19:56
специальная военная операция на украине
россия
черное море
белгородская область
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
ми-24
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. О попытках Киева атаковать российские регионы, конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииКак сообщили в Минобороны, украинские войска за сутки потеряли в совокупности на всех направлениях до 1010 человек убитыми и ранеными. На Краснолиманском направлении удалось улучшить положение по переднему краю, на Донецком — занять более выгодные рубежи. Кроме того, на Донецком направлении ВСУ потеряли шесть танков, пять БМП, 20 автомобилей, три гаубицы M777. На Южнодонецком направлении улучшено тактическое положение. В районе Работино сбили украинский Ми-24, за сутки также уничтожено 98 украинских дронов.ПВО сбила за ночь девять дронов над территорией РоссииРоссийские средства ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, один над Воронежской и еще шесть над Черным морем, сообщили в Минобороны.Кремль не комментирует сообщения об атаке на российский корабль в Черном мореПресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не комментирует сообщения об атаке на российский корабль в Черном море, так как это связано с ходом спецоперации и комментарии — прерогатива Минобороны. Также он опроверг сообщения в СМИ о том, что Владимир Путин через посредников предлагал США заморозить конфликт на Украине.Шойгу проверил выполнение ГОЗ по производству ракетных комплексов в ПодмосковьеМинистр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов корпорацией "Конструкторское бюро машиностроения" в Московской области. Генконструктор КБМ Валерий Кашин сообщил, что комплекс активной защиты танков "Арена-М" представлен на квалификационные испытания. Шойгу поручил руководству предприятия оперативно вносить изменения в ракеты "Искандер" и "Кинжал", в ПЗРК и комплексы по борьбе с дронами с учетом опыта их применения в зоне спецоперации.Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армииВладимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества, нажитого в результате или использованного при распространении заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах и призывах к осуществлению действий против безопасности страны. Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России, за публичные оскорбления и дискредитацию армии.Группа солдат ВСУ сдалась в плен под РаботиноГруппа украинских солдат сдалась в плен под Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, украинское командование отправило военных на позиции, которые к этому времени уже находились под контролем российских бойцов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Уничтожение мест дислокации противника бомбардировщиком Су-34
Фронтовой бомбардировщик Су-34 уничтожил места дислокации противника на купянском направлении управляемыми бомбами, рассказали в Минобороны.
2024-02-14T19:52
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россия, черное море, белгородская область, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, ми-24, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Белгородская область, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Ми-24, Дмитрий Песков
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. О попытках Киева атаковать российские регионы, конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.
Как сообщили в Минобороны, украинские войска за сутки потеряли в совокупности на всех направлениях до 1010 человек убитыми и ранеными. На Краснолиманском направлении удалось улучшить положение по переднему краю, на Донецком — занять более выгодные рубежи. Кроме того, на Донецком направлении ВСУ потеряли шесть танков, пять БМП, 20 автомобилей, три гаубицы M777. На Южнодонецком направлении улучшено тактическое положение. В районе Работино сбили украинский Ми-24, за сутки также уничтожено 98 украинских дронов.
ПВО сбила за ночь девять дронов над территорией России
Российские средства ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, один над Воронежской и еще шесть над Черным морем, сообщили в Минобороны.
Кремль не комментирует сообщения об атаке на российский корабль в Черном море
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не комментирует сообщения об атаке на российский корабль в Черном море, так как это связано с ходом спецоперации и комментарии — прерогатива Минобороны. Также он опроверг сообщения в СМИ о том, что Владимир Путин через посредников предлагал США заморозить конфликт на Украине.
Шойгу проверил выполнение ГОЗ по производству ракетных комплексов в Подмосковье
Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов корпорацией "Конструкторское бюро машиностроения" в Московской области. Генконструктор КБМ Валерий Кашин сообщил, что комплекс активной защиты танков "Арена-М" представлен на квалификационные испытания. Шойгу поручил руководству предприятия оперативно вносить изменения в ракеты "Искандер" и "Кинжал", в ПЗРК и комплексы по борьбе с дронами с учетом опыта их применения в зоне спецоперации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества, нажитого в результате или использованного при распространении заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах и призывах к осуществлению действий против безопасности страны. Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России, за публичные оскорбления и дискредитацию армии.
Группа солдат ВСУ сдалась в плен под Работино
Группа украинских солдат сдалась в плен под Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, украинское командование отправило военных на позиции, которые к этому времени уже находились под контролем российских бойцов.
В США придумали способ пополнить запасы вооружений после помощи Украине