https://ria.ru/20240214/spetsoperatsiya-1927370633.html

Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК С-300

Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК С-300 - РИА Новости, 14.02.2024

Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК С-300

Российские военные за сутки уничтожили украинские пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD",... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:17

2024-02-14T16:17

2024-02-14T17:05

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

зрк с-300

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили украинские пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", сообщило в среду министерство обороны РФ."Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 126 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

безопасность, россия, зрк с-300, украина, вооруженные силы украины