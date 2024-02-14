https://ria.ru/20240214/spetsoperatsiya-1927370633.html
Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК С-300
Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК С-300 - РИА Новости, 14.02.2024
Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК С-300
Российские военные за сутки уничтожили украинские пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD",... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:17
2024-02-14T16:17
2024-02-14T17:05
специальная военная операция на украине
безопасность
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зрк с-300
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили украинские пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", сообщило в среду министерство обороны РФ."Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 126 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК С-300
Минобороны: уничтожена пусковая установка ЗРК С-300 и станция "Буковель-AD" ВСУ