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В ДНР за сутки обезвредили 11 украинских дронов - РИА Новости, 14.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/spetsoperatsiya-1927260333.html
В ДНР за сутки обезвредили 11 украинских дронов
В ДНР за сутки обезвредили 11 украинских дронов - РИА Новости, 14.02.2024
В ДНР за сутки обезвредили 11 украинских дронов
Одиннадцать украинских беспилотников обезврежено за сутки над Донецком, Макеевкой и Горловкой, сообщил в среду штаб обороны ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:36
2024-02-14T10:36
специальная военная операция на украине
безопасность
макеевка
донецкая народная республика
горловка
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ДОНЕЦК, 14 фев – РИА Новости. Одиннадцать украинских беспилотников обезврежено за сутки над Донецком, Макеевкой и Горловкой, сообщил в среду штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком, Макеевкой и Горловкой обнаружено и подавлено 11 украинских беспилотников", - говорится в сообщении шатаба. Во вторник штаб сообщал, что за минувшие сутки было подвалено 30 украинских беспилотников над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой.
https://ria.ru/20240213/bpla-1927007140.html
макеевка
донецкая народная республика
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безопасность, макеевка, донецкая народная республика, горловка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Горловка
В ДНР за сутки обезвредили 11 украинских дронов

Над Донецком, Макеевкой и Горловкой за сутки обезвредили 11 украинских дронов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации
Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 фев – РИА Новости. Одиннадцать украинских беспилотников обезврежено за сутки над Донецком, Макеевкой и Горловкой, сообщил в среду штаб обороны ДНР в Telegram-канале.
"Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком, Макеевкой и Горловкой обнаружено и подавлено 11 украинских беспилотников", - говорится в сообщении шатаба.
Во вторник штаб сообщал, что за минувшие сутки было подвалено 30 украинских беспилотников над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой.
Российские специалисты БПЛА об особенностях тактики ВСУ в использования дронов - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
В руки российских специалистов попало новое оборудование для дронов ВСУ
13 февраля, 10:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаГорловка
 
 
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