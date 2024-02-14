https://ria.ru/20240214/spetsoperatsiya-1927260333.html

В ДНР за сутки обезвредили 11 украинских дронов

В ДНР за сутки обезвредили 11 украинских дронов - РИА Новости, 14.02.2024

В ДНР за сутки обезвредили 11 украинских дронов

Одиннадцать украинских беспилотников обезврежено за сутки над Донецком, Макеевкой и Горловкой, сообщил в среду штаб обороны ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T10:36

2024-02-14T10:36

2024-02-14T10:36

специальная военная операция на украине

безопасность

макеевка

донецкая народная республика

горловка

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ДОНЕЦК, 14 фев – РИА Новости. Одиннадцать украинских беспилотников обезврежено за сутки над Донецком, Макеевкой и Горловкой, сообщил в среду штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком, Макеевкой и Горловкой обнаружено и подавлено 11 украинских беспилотников", - говорится в сообщении шатаба. Во вторник штаб сообщал, что за минувшие сутки было подвалено 30 украинских беспилотников над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой.

https://ria.ru/20240213/bpla-1927007140.html

макеевка

донецкая народная республика

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, макеевка, донецкая народная республика, горловка