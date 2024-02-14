https://ria.ru/20240214/spetsoperatsiya-1927260333.html
В ДНР за сутки обезвредили 11 украинских дронов
В ДНР за сутки обезвредили 11 украинских дронов - РИА Новости, 14.02.2024
В ДНР за сутки обезвредили 11 украинских дронов
Одиннадцать украинских беспилотников обезврежено за сутки над Донецком, Макеевкой и Горловкой, сообщил в среду штаб обороны ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:36
2024-02-14T10:36
2024-02-14T10:36
специальная военная операция на украине
безопасность
макеевка
донецкая народная республика
горловка
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ДОНЕЦК, 14 фев – РИА Новости. Одиннадцать украинских беспилотников обезврежено за сутки над Донецком, Макеевкой и Горловкой, сообщил в среду штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком, Макеевкой и Горловкой обнаружено и подавлено 11 украинских беспилотников", - говорится в сообщении шатаба. Во вторник штаб сообщал, что за минувшие сутки было подвалено 30 украинских беспилотников над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой.
https://ria.ru/20240213/bpla-1927007140.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, макеевка, донецкая народная республика, горловка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Горловка
В ДНР за сутки обезвредили 11 украинских дронов
Над Донецком, Макеевкой и Горловкой за сутки обезвредили 11 украинских дронов