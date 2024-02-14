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Российский SpaceX не появится от "пенделей", считает глава "Роскосмоса" - РИА Новости, 14.02.2024
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Наука
 
14:35 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/spacex-1927341461.html
Российский SpaceX не появится от "пенделей", считает глава "Роскосмоса"
Российский SpaceX не появится от "пенделей", считает глава "Роскосмоса" - РИА Новости, 14.02.2024
Российский SpaceX не появится от "пенделей", считает глава "Роскосмоса"
Частные компании не начнут активно инвестировать в рынок космических услуг, пока не увидят в этом выгоду, и "пендель" от государства не поможет, компания Илона... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:35
2024-02-14T14:35
наука
космос - риа наука
россия
юрий борисов (роскосмос)
spacex
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Частные компании не начнут активно инвестировать в рынок космических услуг, пока не увидят в этом выгоду, и "пендель" от государства не поможет, компания Илона Маска SpaceX как раз поэтому и преуспела, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Ранее Борисов заявлял, что Россия к 2030 году может откатиться с четвертого на седьмое место по доле мирового рынка космических услуг, если не увеличит темпы производства многоспутниковых группировок. По количеству спутников на орбите Россию сейчас обгоняют США, Китай и Великобритания. При этом доля РФ в мировой орбитальной группировке составляет всего около 2,5% – к началу 2024 года на орбите было 229 космических аппаратов. "Плотная работа с частными компаниями может реально сдвинуть ситуацию к 2030 году. По прогнозам, мировая группировка к этому времени будет состоять из 100 тысяч спутников. Это для нас вызов", - сказал Борисов в ходе конференции на международной выставке "Россия" на ВДНХ. Ведущий конференции журналист Владимир Соловьев прокомментировал слова Борисова, предположив, что частным инвесторам нужен "волшебный пендель" со стороны государства. "Пока не созданы реальные рыночные ситуации и инвестор не увидит прямой выгоды, можно хоть пендель давать, что угодно можно давать, он все равно туда не пойдет - это реалии жизни", - сказал Борисов. Он отметил, что даже в нынешних условиях в России есть восемь частных компаний, готовых в рамках нового федпроекта создавать свои спутники при гарантии выкупа их услуг, среди них – "Ситроникс", "Барл", "Бюро 1440". "Феномена Маска как такового нет, просто сложилось все так, ну и плюс к тому гениальный управленец и инженер, надо признать", - добавил глава "Роскосмоса". Ранее замдиректора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации "Роскосмоса" и ДЗЗ Валерий Заичко рассказал о подготовке федеральный проекта, в рамках будут привлекаться частные компании. По его словам, будут заключаться "форвардные" контракты, позволяющие закупать для государственных нужд услуги у частных космических компаний, которые создадут и запустят на орбиту свои спутники.
https://ria.ru/20240129/kosmos-1924068664.html
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космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), spacex
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), SpaceX
Российский SpaceX не появится от "пенделей", считает глава "Роскосмоса"

Борисов: для российского аналога SpaceX нужна экономическая выгода, а не пендели

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Частные компании не начнут активно инвестировать в рынок космических услуг, пока не увидят в этом выгоду, и "пендель" от государства не поможет, компания Илона Маска SpaceX как раз поэтому и преуспела, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
Ранее Борисов заявлял, что Россия к 2030 году может откатиться с четвертого на седьмое место по доле мирового рынка космических услуг, если не увеличит темпы производства многоспутниковых группировок. По количеству спутников на орбите Россию сейчас обгоняют США, Китай и Великобритания. При этом доля РФ в мировой орбитальной группировке составляет всего около 2,5% – к началу 2024 года на орбите было 229 космических аппаратов.
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"Плотная работа с частными компаниями может реально сдвинуть ситуацию к 2030 году. По прогнозам, мировая группировка к этому времени будет состоять из 100 тысяч спутников. Это для нас вызов", - сказал Борисов в ходе конференции на международной выставке "Россия" на ВДНХ.
Ведущий конференции журналист Владимир Соловьев прокомментировал слова Борисова, предположив, что частным инвесторам нужен "волшебный пендель" со стороны государства. "Пока не созданы реальные рыночные ситуации и инвестор не увидит прямой выгоды, можно хоть пендель давать, что угодно можно давать, он все равно туда не пойдет - это реалии жизни", - сказал Борисов.
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Он отметил, что даже в нынешних условиях в России есть восемь частных компаний, готовых в рамках нового федпроекта создавать свои спутники при гарантии выкупа их услуг, среди них – "Ситроникс", "Барл", "Бюро 1440". "Феномена Маска как такового нет, просто сложилось все так, ну и плюс к тому гениальный управленец и инженер, надо признать", - добавил глава "Роскосмоса".
Ранее замдиректора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации "Роскосмоса" и ДЗЗ Валерий Заичко рассказал о подготовке федеральный проекта, в рамках будут привлекаться частные компании. По его словам, будут заключаться "форвардные" контракты, позволяющие закупать для государственных нужд услуги у частных космических компаний, которые создадут и запустят на орбиту свои спутники.
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