https://ria.ru/20240214/sotspodderzhka-1927425372.html

Путин просит не снижать соцподдержку людям, получающим современные протезы

Путин просит не снижать соцподдержку людям, получающим современные протезы - РИА Новости, 14.02.2024

Путин просит не снижать соцподдержку людям, получающим современные протезы

Президент России Владимир Путин обратился к правительству и вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой ни в коем случае не снижать социальную поддержку... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T19:18

2024-02-14T19:18

2024-02-14T19:18

общество

россия

владимир путин

татьяна голикова

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к правительству и вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой ни в коем случае не снижать социальную поддержку людям, получающим современные протезы. "Но вот что без шуток - это вот к правительству и Татьяне Алексеевне (Голиковой - вице-премьеру РФ) - нельзя ни в коем случае снижать социальную поддержку людям, которые получают такой протез, со ссылкой на то, что это как настоящая рука. Не-не-не, вы смеетесь, так и есть. Это не шутка. В этих соответствующих постулатах Минздрава прописано именно так, что так и надо делать. Я надеюсь, что это все уже изъяли? Изъяли, ну слава богу, давайте поаплодируем", - сказал Путин во время пленарной сессии форума будущих технологий. Президент пошутил, что русский человек может пить и при дрожащих руках, что демонстрировал в свое время народный артист Евгений Лебедев в ленинградском театре БДТ, после Путин отреагировал на разработки в области восстановления нейронов, что со временем человек может чувствовать протез: "это просто невероятно, даже не верится".

https://ria.ru/20240214/biomeditsina-1927420670.html

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общество, россия, владимир путин, татьяна голикова