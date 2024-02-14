Путин просит не снижать соцподдержку людям, получающим современные протезы
Путин просит не снижать соцподдержку людям, получающим современные протезы
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки перед пленарным заседанием Форума будущих технологий
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки перед пленарным заседанием Форума будущих технологий
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к правительству и вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой ни в коем случае не снижать социальную поддержку людям, получающим современные протезы.
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"Но вот что без шуток - это вот к правительству и Татьяне Алексеевне (Голиковой - вице-премьеру РФ) - нельзя ни в коем случае снижать социальную поддержку людям, которые получают такой протез, со ссылкой на то, что это как настоящая рука. Не-не-не, вы смеетесь, так и есть. Это не шутка. В этих соответствующих постулатах Минздрава прописано именно так, что так и надо делать. Я надеюсь, что это все уже изъяли? Изъяли, ну слава богу, давайте поаплодируем", - сказал Путин во время пленарной сессии форума будущих технологий.
Президент пошутил, что русский человек может пить и при дрожащих руках, что демонстрировал в свое время народный артист Евгений Лебедев в ленинградском театре БДТ, после Путин отреагировал на разработки в области восстановления нейронов, что со временем человек может чувствовать протез: "это просто невероятно, даже не верится".