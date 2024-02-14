https://ria.ru/20240214/sotrudnichestvo-1927325572.html

Татарстан заинтересован в сотрудничестве с Ираном

Татарстан заинтересован в сотрудничестве с Ираном - РИА Новости, 14.02.2024

Татарстан заинтересован в сотрудничестве с Ираном

Татарстан заинтересован в сотрудничестве с Ираном в сферах машиностроения, нефтехимии, энергетики, поставках продовольствия и фармацевтики, вопросы развития... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T13:42

2024-02-14T13:42

2024-02-14T13:42

республика татарстан

рустам минниханов

иран

казань

исфахан

брикс

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 14 фев – РИА Новости. Татарстан заинтересован в сотрудничестве с Ираном в сферах машиностроения, нефтехимии, энергетики, поставках продовольствия и фармацевтики, вопросы развития торговли обсуждены в ходе встречи главы Татарстана Рустама Минниханова с министром промышленности, рудников и торговли Ирана Аббасом Алиабади, сообщает пресс-служба главы российского региона. "Татарстанские компании в разные годы реализовывали проекты в Иране. Сегодня мы развиваем сотрудничество с компанией "Дарик" - партнером автогиганта "Камаз". Есть большой интерес в развитии проектов в энергетике с компанией "Мапна", а также в сфере автомобилестроения с крупнейшим иранским производителем "Иран Ходро", - цитирует слова Минниханова в ходе встречи пресс-служба. Минниханов отметил, что в целях создания необходимых условий для развития взаимодействия в прошлом году в Казани заработало отделение "Мир Бизнес Банка", который является филиалом "Банка Мелли Иран". По итогам 9 месяцев 2023 года товарооборот Татарстана и Ирана по сравнению с 2022 годом вырос в 1,5 раза и составил 162 миллиона долларов. "Татарстан и Иран имеют большой потенциал для роста торгово-экономического сотрудничества", - подчеркнул глава Татарстана. По его словам, Татарстан заинтересован в поставках в Иран грузовых автомобилей "Камаз", вертолетов и грузопассажирских судов, нефтехимической продукции и минеральных удобрений, нефтегазодобывающего оборудования и компрессоров, холодильной техники, продовольствия и товаров сельского хозяйства, медицинской и фармацевтической продукции. Также республика ожидает расширения импорта иранских товаров. Минниханов предложил партнерам из Ирана воочию убедиться в возможностях промышленных предприятий Татарстана и предметно обсудить вопросы взаимодействия и пригласил их к участию в международном экономическом форуме "Россия – исламский мир: KazanForum" в мае этого года. Минниханов находится в Иране с двухдневной рабочей поездкой, в рамках которой также ожидаются встречи с министром нефти Ирана, сопредседателем постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Джавадом Оуджи, заместителем министра иностранных дел Ирана, шерпой (доверенным лицом) Ирана в БРИКС Махди Сафари и другими. Кроме того, в Исфахане запланирована встреча с губернатором провинции Резой Мортазави и межрегиональный деловой форум "Исфахан-Татарстан".

https://ria.ru/20240212/predstavitelstvo-1926883576.html

https://ria.ru/20240214/iran-1927226567.html

иран

казань

исфахан

республика татарстан (татарстан)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рустам минниханов, иран, казань, исфахан, брикс, республика татарстан (татарстан)