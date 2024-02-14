https://ria.ru/20240214/sidney-1927380222.html

МИД России пообещал ответ в случае закрытия генконсульства в Сиднее

МИД России пообещал ответ в случае закрытия генконсульства в Сиднее - РИА Новости, 14.02.2024

МИД России пообещал ответ в случае закрытия генконсульства в Сиднее

Если Австралия решит закрыть генконсульство России в Сиднее, то такие действия не останутся без ответа Москвы, они будут касаться посольства Австралии, заявили... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:45

2024-02-14T16:45

2024-02-14T16:45

в мире

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австралия

сидней

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Если Австралия решит закрыть генконсульство России в Сиднее, то такие действия не останутся без ответа Москвы, они будут касаться посольства Австралии, заявили в МИД РФ. "В Канберре понимают, что если такие действия последуют, то они без ответа с нашей стороны не останутся. Примеров уже не мало. Они просто приведут к зеркальным контрмерам в отношении посольства Австралии в России. Повторю, это будет не наш выбор", - сказала Захарова на своем брифинге. Она отметила, что пока идея закрыть генконсульство РФ в Сиднее "только в информационном поле, возможно, там это и останется". "Но в принципе об изменении нынешней антироссийской позиции австралийского политического истеблишмента говорить не приходится. Официальная Канберра продолжает послушно следовать в фарватере курса коллективного Запада. Вклад в поддержку киевского режима составил порядка 600 миллионов долларов, из них полмиллиарда приходится на военную помощь", - посетовала она. Ранее глава МИД Австралии Пенни Вонг не поддержала петицию с запросом закрыть Генеральное консульство РФ в Сиднее, отметив важность сохранения дипломатических каналов с Москвой для защиты национальных интересов страны и поддержки российской диаспоры.

https://ria.ru/20240213/avstraliya-1927015719.html

https://ria.ru/20240206/posolstvo-1925597400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, австралия, сидней, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова