https://ria.ru/20240214/sidney-1927380222.html
МИД России пообещал ответ в случае закрытия генконсульства в Сиднее
МИД России пообещал ответ в случае закрытия генконсульства в Сиднее - РИА Новости, 14.02.2024
МИД России пообещал ответ в случае закрытия генконсульства в Сиднее
Если Австралия решит закрыть генконсульство России в Сиднее, то такие действия не останутся без ответа Москвы, они будут касаться посольства Австралии, заявили... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:45
2024-02-14T16:45
2024-02-14T16:45
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сидней
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Если Австралия решит закрыть генконсульство России в Сиднее, то такие действия не останутся без ответа Москвы, они будут касаться посольства Австралии, заявили в МИД РФ. "В Канберре понимают, что если такие действия последуют, то они без ответа с нашей стороны не останутся. Примеров уже не мало. Они просто приведут к зеркальным контрмерам в отношении посольства Австралии в России. Повторю, это будет не наш выбор", - сказала Захарова на своем брифинге. Она отметила, что пока идея закрыть генконсульство РФ в Сиднее "только в информационном поле, возможно, там это и останется". "Но в принципе об изменении нынешней антироссийской позиции австралийского политического истеблишмента говорить не приходится. Официальная Канберра продолжает послушно следовать в фарватере курса коллективного Запада. Вклад в поддержку киевского режима составил порядка 600 миллионов долларов, из них полмиллиарда приходится на военную помощь", - посетовала она. Ранее глава МИД Австралии Пенни Вонг не поддержала петицию с запросом закрыть Генеральное консульство РФ в Сиднее, отметив важность сохранения дипломатических каналов с Москвой для защиты национальных интересов страны и поддержки российской диаспоры.
https://ria.ru/20240213/avstraliya-1927015719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, австралия, сидней, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
В мире, Россия, Австралия, Сидней, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
МИД России пообещал ответ в случае закрытия генконсульства в Сиднее
Захарова: возможное закрытие генконсульства в Сиднее не останется без ответа
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Если Австралия решит закрыть генконсульство России в Сиднее, то такие действия не останутся без ответа Москвы, они будут касаться посольства Австралии, заявили в МИД РФ.
"В Канберре
понимают, что если такие действия последуют, то они без ответа с нашей стороны не останутся. Примеров уже не мало. Они просто приведут к зеркальным контрмерам в отношении посольства Австралии в России. Повторю, это будет не наш выбор", - сказала Захарова на своем брифинге.
Глава МИД Австралии не поддержала закрытие генконсульства России в Сиднее
Она отметила, что пока идея закрыть генконсульство РФ в Сиднее "только в информационном поле, возможно, там это и останется".
"Но в принципе об изменении нынешней антироссийской позиции австралийского политического истеблишмента говорить не приходится. Официальная Канберра продолжает послушно следовать в фарватере курса коллективного Запада. Вклад в поддержку киевского режима составил порядка 600 миллионов долларов, из них полмиллиарда приходится на военную помощь", - посетовала она.
Ранее глава МИД Австралии Пенни Вонг не поддержала петицию с запросом закрыть Генеральное консульство РФ в Сиднее, отметив важность сохранения дипломатических каналов с Москвой для защиты национальных интересов страны и поддержки российской диаспоры.
Неизвестный бросил сумку на территорию генконсульства России в Сиднее