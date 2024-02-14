Рейтинг@Mail.ru
СК обратил внимание на подмосковного школьника, "кошмарящего" сверстников - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/shkolnik-1927331048.html
СК обратил внимание на подмосковного школьника, "кошмарящего" сверстников
СК обратил внимание на подмосковного школьника, "кошмарящего" сверстников - РИА Новости, 14.02.2024
СК обратил внимание на подмосковного школьника, "кошмарящего" сверстников
Подмосковные следователи проверят сообщения СМИ о четверокласснике, который несколько лет избивает своих сверстников, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:00
2024-02-14T14:00
происшествия
московская область (подмосковье)
люберцы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924905185_0:79:2867:1692_1920x0_80_0_0_5ead60f573b59ab87bfb47df6f3f2280.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Подмосковные следователи проверят сообщения СМИ о четверокласснике, который несколько лет избивает своих сверстников, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области. Согласно публикациям, ребенок якобы "кошмарит" сверстников по определенному принципу — "сам мальчик отличник и спортсмен, занимается в клубе единоборств" и "избивает отстающих в учёбе, а также ребят, которые им помогают". "Следователем следственного отдела по городу Люберцы ГСУСК по Московской области по информации СМИ об избиении школьников организовано проведение доследственной проверки. Из публикации следует, что 10-летний ученик четвертого класса одного из образовательных учреждений города Дзержинского на протяжении нескольких лет подвергает избиению своих сверстников", - говорится в релизе главка. В случае подтверждения данных следствие оценит "действия либо бездействие работников образовательного учреждения".
https://ria.ru/20240125/nozh-1923401480.html
московская область (подмосковье)
люберцы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924905185_254:0:2614:1770_1920x0_80_0_0_ea21e722ae3ef81f2d095cef601cc06c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), люберцы
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Люберцы
СК обратил внимание на подмосковного школьника, "кошмарящего" сверстников

СК проверит сообщения о подмосковном четверокласснике, избивающем сверстников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Подмосковные следователи проверят сообщения СМИ о четверокласснике, который несколько лет избивает своих сверстников, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области.
Согласно публикациям, ребенок якобы "кошмарит" сверстников по определенному принципу — "сам мальчик отличник и спортсмен, занимается в клубе единоборств" и "избивает отстающих в учёбе, а также ребят, которые им помогают".
"Следователем следственного отдела по городу Люберцы ГСУСК по Московской области по информации СМИ об избиении школьников организовано проведение доследственной проверки. Из публикации следует, что 10-летний ученик четвертого класса одного из образовательных учреждений города Дзержинского на протяжении нескольких лет подвергает избиению своих сверстников", - говорится в релизе главка.
В случае подтверждения данных следствие оценит "действия либо бездействие работников образовательного учреждения".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В Перми школьник ранил ножом сверстника
25 января, 13:10
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Люберцы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала