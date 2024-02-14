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СК обратил внимание на подмосковного школьника, "кошмарящего" сверстников
СК обратил внимание на подмосковного школьника, "кошмарящего" сверстников - РИА Новости, 14.02.2024
СК обратил внимание на подмосковного школьника, "кошмарящего" сверстников
Подмосковные следователи проверят сообщения СМИ о четверокласснике, который несколько лет избивает своих сверстников, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:00
2024-02-14T14:00
2024-02-14T14:00
происшествия
московская область (подмосковье)
люберцы
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Подмосковные следователи проверят сообщения СМИ о четверокласснике, который несколько лет избивает своих сверстников, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области. Согласно публикациям, ребенок якобы "кошмарит" сверстников по определенному принципу — "сам мальчик отличник и спортсмен, занимается в клубе единоборств" и "избивает отстающих в учёбе, а также ребят, которые им помогают". "Следователем следственного отдела по городу Люберцы ГСУСК по Московской области по информации СМИ об избиении школьников организовано проведение доследственной проверки. Из публикации следует, что 10-летний ученик четвертого класса одного из образовательных учреждений города Дзержинского на протяжении нескольких лет подвергает избиению своих сверстников", - говорится в релизе главка. В случае подтверждения данных следствие оценит "действия либо бездействие работников образовательного учреждения".
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), люберцы
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Люберцы
СК обратил внимание на подмосковного школьника, "кошмарящего" сверстников
СК проверит сообщения о подмосковном четверокласснике, избивающем сверстников
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Подмосковные следователи проверят сообщения СМИ о четверокласснике, который несколько лет избивает своих сверстников, сообщается в Telegram-канале
ГСУСК России по Московской области.
Согласно публикациям, ребенок якобы "кошмарит" сверстников по определенному принципу — "сам мальчик отличник и спортсмен, занимается в клубе единоборств" и "избивает отстающих в учёбе, а также ребят, которые им помогают".
"Следователем следственного отдела по городу Люберцы ГСУСК по Московской области по информации СМИ об избиении школьников организовано проведение доследственной проверки. Из публикации следует, что 10-летний ученик четвертого класса одного из образовательных учреждений города Дзержинского на протяжении нескольких лет подвергает избиению своих сверстников", - говорится в релизе главка.
В случае подтверждения данных следствие оценит "действия либо бездействие работников образовательного учреждения".
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