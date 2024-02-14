https://ria.ru/20240214/shkolnik-1927331048.html

СК обратил внимание на подмосковного школьника, "кошмарящего" сверстников

СК обратил внимание на подмосковного школьника, "кошмарящего" сверстников - РИА Новости, 14.02.2024

СК обратил внимание на подмосковного школьника, "кошмарящего" сверстников

Подмосковные следователи проверят сообщения СМИ о четверокласснике, который несколько лет избивает своих сверстников, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:00

2024-02-14T14:00

2024-02-14T14:00

происшествия

московская область (подмосковье)

люберцы

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Подмосковные следователи проверят сообщения СМИ о четверокласснике, который несколько лет избивает своих сверстников, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области. Согласно публикациям, ребенок якобы "кошмарит" сверстников по определенному принципу — "сам мальчик отличник и спортсмен, занимается в клубе единоборств" и "избивает отстающих в учёбе, а также ребят, которые им помогают". "Следователем следственного отдела по городу Люберцы ГСУСК по Московской области по информации СМИ об избиении школьников организовано проведение доследственной проверки. Из публикации следует, что 10-летний ученик четвертого класса одного из образовательных учреждений города Дзержинского на протяжении нескольких лет подвергает избиению своих сверстников", - говорится в релизе главка. В случае подтверждения данных следствие оценит "действия либо бездействие работников образовательного учреждения".

https://ria.ru/20240125/nozh-1923401480.html

московская область (подмосковье)

люберцы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье), люберцы