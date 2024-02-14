https://ria.ru/20240214/severstal-1927285398.html

"Северсталь" обжаловала штраф по "делу металлургов"

"Северсталь" обжаловала штраф по "делу металлургов" - РИА Новости, 14.02.2024

"Северсталь" обжаловала штраф по "делу металлургов"

"Северсталь" обжаловала решение о штрафе 8,7 миллиарда рублей по "делу металлургов", сказано в картотеке арбитражных дел. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T11:31

2024-02-14T11:31

2024-02-14T11:31

экономика

россия

москва

александр шевелев

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

новолипецкий металлургический комбинат

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Северсталь" обжаловала решение о штрафе 8,7 миллиарда рублей по "делу металлургов", сказано в картотеке арбитражных дел. "Зарегистрирована апелляционная жалоба ПАО "Северсталь", - сказано в карточке дела. Ранее Арбитражный суд Москвы подтвердил законность актов Федеральной антимонопольной службы России в отношении "Северстали" по так называемому "делу металлургов", в том числе постановления о назначении компании административного штрафа более чем в 8,7 миллиарда рублей. ФАС в феврале 2022 года признала, что "Северсталь", НЛМК и ММК с января 2021 года нарушали антимонопольное законодательство, установив и поддерживая монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, хотя рыночных факторов для повышения внутренних цен до уровня экспортных не было. Антимонопольщики предписали компаниям прекратить злоупотреблять доминирующим положением и обеспечить конкуренцию на рынке стального проката в России, а впоследствии назначили нарушителям оборотные штрафы. Все три компании оспорили акты антимонопольного ведомства. Ранее в суде представители сторон неоднократно заявляли о ведущихся переговорах по мирному урегулированию всех споров. Генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев в декабре сообщил журналистам, что компания ожидает решения ФАС о мировом соглашении по делу о завышении цен на горячекатаный прокат, сама компания готова к подписанию этого соглашения и считает, что выполнила все обязательства перед ФАС. Как отмечал Шевелев, "цены идут вниз", "цена 2023 года ниже цены 2022 года" и компания не видит "никаких препятствий для скорейшего подписания мирового соглашения". В октябре глава ФАС Максим Шаскольский сообщал, что ведомство допускает завершение разбирательства по "делу металлургов" о завышении цен на горячекатаный прокат до конца 2023 года, вместе с тем оснований для снижения штрафа до минимального нет. Финансовые показатели компаний оцениваются позитивно. По состоянию на декабрь обсуждение условий мировых соглашений продолжалось. Дела по заявлениям ММК и НЛМК судом еще не рассмотрены.

https://ria.ru/20240214/yandeks-1927259100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, москва, александр шевелев, федеральная антимонопольная служба (фас россии), новолипецкий металлургический комбинат