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"Северсталь" обжаловала штраф по "делу металлургов" - РИА Новости, 14.02.2024
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11:31 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/severstal-1927285398.html
"Северсталь" обжаловала штраф по "делу металлургов"
"Северсталь" обжаловала штраф по "делу металлургов" - РИА Новости, 14.02.2024
"Северсталь" обжаловала штраф по "делу металлургов"
"Северсталь" обжаловала решение о штрафе 8,7 миллиарда рублей по "делу металлургов", сказано в картотеке арбитражных дел. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:31
2024-02-14T11:31
экономика
россия
москва
александр шевелев
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
новолипецкий металлургический комбинат
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Северсталь" обжаловала решение о штрафе 8,7 миллиарда рублей по "делу металлургов", сказано в картотеке арбитражных дел. "Зарегистрирована апелляционная жалоба ПАО "Северсталь", - сказано в карточке дела. Ранее Арбитражный суд Москвы подтвердил законность актов Федеральной антимонопольной службы России в отношении "Северстали" по так называемому "делу металлургов", в том числе постановления о назначении компании административного штрафа более чем в 8,7 миллиарда рублей. ФАС в феврале 2022 года признала, что "Северсталь", НЛМК и ММК с января 2021 года нарушали антимонопольное законодательство, установив и поддерживая монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, хотя рыночных факторов для повышения внутренних цен до уровня экспортных не было. Антимонопольщики предписали компаниям прекратить злоупотреблять доминирующим положением и обеспечить конкуренцию на рынке стального проката в России, а впоследствии назначили нарушителям оборотные штрафы. Все три компании оспорили акты антимонопольного ведомства. Ранее в суде представители сторон неоднократно заявляли о ведущихся переговорах по мирному урегулированию всех споров. Генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев в декабре сообщил журналистам, что компания ожидает решения ФАС о мировом соглашении по делу о завышении цен на горячекатаный прокат, сама компания готова к подписанию этого соглашения и считает, что выполнила все обязательства перед ФАС. Как отмечал Шевелев, "цены идут вниз", "цена 2023 года ниже цены 2022 года" и компания не видит "никаких препятствий для скорейшего подписания мирового соглашения". В октябре глава ФАС Максим Шаскольский сообщал, что ведомство допускает завершение разбирательства по "делу металлургов" о завышении цен на горячекатаный прокат до конца 2023 года, вместе с тем оснований для снижения штрафа до минимального нет. Финансовые показатели компаний оцениваются позитивно. По состоянию на декабрь обсуждение условий мировых соглашений продолжалось. Дела по заявлениям ММК и НЛМК судом еще не рассмотрены.
https://ria.ru/20240214/yandeks-1927259100.html
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экономика, россия, москва, александр шевелев, федеральная антимонопольная служба (фас россии), новолипецкий металлургический комбинат
Экономика, Россия, Москва, Александр Шевелев, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Новолипецкий металлургический комбинат
"Северсталь" обжаловала штраф по "делу металлургов"

"Северсталь" обжаловала штраф в 8,7 миллиарда рублей по "делу металлургов"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Северсталь" обжаловала решение о штрафе 8,7 миллиарда рублей по "делу металлургов", сказано в картотеке арбитражных дел.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба ПАО "Северсталь", - сказано в карточке дела.
Ранее Арбитражный суд Москвы подтвердил законность актов Федеральной антимонопольной службы России в отношении "Северстали" по так называемому "делу металлургов", в том числе постановления о назначении компании административного штрафа более чем в 8,7 миллиарда рублей.
ФАС в феврале 2022 года признала, что "Северсталь", НЛМК и ММК с января 2021 года нарушали антимонопольное законодательство, установив и поддерживая монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, хотя рыночных факторов для повышения внутренних цен до уровня экспортных не было.
Антимонопольщики предписали компаниям прекратить злоупотреблять доминирующим положением и обеспечить конкуренцию на рынке стального проката в России, а впоследствии назначили нарушителям оборотные штрафы.
Все три компании оспорили акты антимонопольного ведомства. Ранее в суде представители сторон неоднократно заявляли о ведущихся переговорах по мирному урегулированию всех споров.
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Генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев в декабре сообщил журналистам, что компания ожидает решения ФАС о мировом соглашении по делу о завышении цен на горячекатаный прокат, сама компания готова к подписанию этого соглашения и считает, что выполнила все обязательства перед ФАС. Как отмечал Шевелев, "цены идут вниз", "цена 2023 года ниже цены 2022 года" и компания не видит "никаких препятствий для скорейшего подписания мирового соглашения".
В октябре глава ФАС Максим Шаскольский сообщал, что ведомство допускает завершение разбирательства по "делу металлургов" о завышении цен на горячекатаный прокат до конца 2023 года, вместе с тем оснований для снижения штрафа до минимального нет. Финансовые показатели компаний оцениваются позитивно. По состоянию на декабрь обсуждение условий мировых соглашений продолжалось. Дела по заявлениям ММК и НЛМК судом еще не рассмотрены.
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