https://ria.ru/20240214/set-1927403817.html
Путин предложил расширить сеть медицинских исследовательских центров
Путин предложил расширить сеть медицинских исследовательских центров - РИА Новости, 14.02.2024
Путин предложил расширить сеть медицинских исследовательских центров
Президент РФ Владимир Путин предложил расширить сеть национальных медицинских исследовательских центров, усилить их взаимодействие с другими исследовательскими... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:00
2024-02-14T18:00
2024-02-14T18:19
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил расширить сеть национальных медицинских исследовательских центров, усилить их взаимодействие с другими исследовательскими институтами."Нужно обязательно обратить особое внимание на медицинскую науку, поддержать сильные учреждения, которые сочетают исследовательскую деятельность с практической медициной. Они должны стать настоящими центрами знаний для всего отечественного здравоохранения, работать в полном смысле слова над технологиями будущего. И в этой связи предлагаю расширить сеть национальных медицинских исследовательских центров, усилить их взаимодействие с другими исследовательскими институтами", - сказал Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий.Кроме того, он подчеркнул, что там, где это необходимо, нужно обновлять материально-техническую базу федеральных медицинских и научно-медицинских учреждений, которые оказывают высокотехнологичную помощь для граждан всей страны, в том числе по таким направлениям, как кардиология, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, ортопедия.
https://ria.ru/20240214/putin-1927410627.html
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин предложил расширить сеть медицинских исследовательских центров
Путин предложил расширить сеть медицинских исследовательских центров в России
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил расширить сеть национальных медицинских исследовательских центров, усилить их взаимодействие с другими исследовательскими институтами.
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"Нужно обязательно обратить особое внимание на медицинскую науку, поддержать сильные учреждения, которые сочетают исследовательскую деятельность с практической медициной. Они должны стать настоящими центрами знаний для всего отечественного здравоохранения, работать в полном смысле слова над технологиями будущего. И в этой связи предлагаю расширить сеть национальных медицинских исследовательских центров, усилить их взаимодействие с другими исследовательскими институтами", - сказал Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий.
Кроме того, он подчеркнул, что там, где это необходимо, нужно обновлять материально-техническую базу федеральных медицинских и научно-медицинских учреждений, которые оказывают высокотехнологичную помощь для граждан всей страны, в том числе по таким направлениям, как кардиология, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, ортопедия.
Путин призвал совершенствовать медицинские тест-системы в России