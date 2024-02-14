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За январь более 150 многодетных семей из МО бесплатно получили участки
За январь более 150 многодетных семей из МО бесплатно получили участки - РИА Новости, 14.02.2024
За январь более 150 многодетных семей из МО бесплатно получили участки
Более 150 семей с тремя и более детьми бесплатно получили земельные участки в Подмосковье за январь. Недвижимость предоставили в 27 округах региона. Об этом... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T19:29
2024-02-14T19:29
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Более 150 семей с тремя и более детьми бесплатно получили земельные участки в Подмосковье за январь. Недвижимость предоставили в 27 округах региона. Об этом сообщил телеканал "360".Глава минимущества Московской области Наталья Адигамова отметила, что на предоставленных участках семьи смогут построить дом или же вести хозяйство."В каждом округе для предоставления многодетным семьям подбираются участки от 6 до 15 соток. Помимо этого ведомство совместно с областным Центром содействия развитию земельно-имущественного комплекса проводит масштабную работу по формированию земельных участков. Всего за 12 с лишним лет участки в Подмосковье получили свыше 36 тысяч семей", – рассказала Наталья Адигамова.За месяц земельные участки в Подольске получили 24 семьи, 14 семей – в Жуковском, 13 – в Ленинском, в Коломне и Домодедове – по 12, в Люберцах и Павловском Посаде – по 11, в Орехово-Зуеве – 10, восемь – в Солнечногорске и семь в Электростали.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
Более 150 семей с тремя и более детьми бесплатно получили земельные участки в Подмосковье за январь. Недвижимость предоставили в 27 округах региона. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Глава минимущества Московской области Наталья Адигамова отметила, что на предоставленных участках семьи смогут построить дом или же вести хозяйство.
«
"В каждом округе для предоставления многодетным семьям подбираются участки от 6 до 15 соток. Помимо этого ведомство совместно с областным Центром содействия развитию земельно-имущественного комплекса проводит масштабную работу по формированию земельных участков. Всего за 12 с лишним лет участки в Подмосковье получили свыше 36 тысяч семей", – рассказала Наталья Адигамова.
За месяц земельные участки в Подольске получили 24 семьи, 14 семей – в Жуковском, 13 – в Ленинском, в Коломне и Домодедове – по 12, в Люберцах и Павловском Посаде – по 11, в Орехово-Зуеве – 10, восемь – в Солнечногорске и семь в Электростали.