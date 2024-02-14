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Генсек НАТО призвал не подрывать систему ядерного сдерживания в Европе - РИА Новости, 14.02.2024
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13:29 14.02.2024 (обновлено: 13:33 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/sderzhivanie-1927321077.html
Генсек НАТО призвал не подрывать систему ядерного сдерживания в Европе
Генсек НАТО призвал не подрывать систему ядерного сдерживания в Европе - РИА Новости, 14.02.2024
Генсек НАТО призвал не подрывать систему ядерного сдерживания в Европе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что существующая система ядерного сдерживания в Европе "хорошо работает" и ее нельзя подрывать. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:29
2024-02-14T13:33
в мире
европа
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что существующая система ядерного сдерживания в Европе "хорошо работает" и ее нельзя подрывать."У нас есть ядерное сдерживание по линии НАТО, это работает десятилетия… Это ядерное сдерживание работает. Мы должны поддерживать его надежность", - сказал он на пресс-конференции накануне заседания в Брюсселе глав минобороны стран альянса.Он отметил, что в рамках существующей программы ядерного сдерживания "проходят учения, США предоставляют ядерное оружие, другие страны альянса - транспорт, инфраструктуру, другую поддержку".
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в мире, европа, нато, йенс столтенберг
В мире, Европа, НАТО, Йенс Столтенберг
Генсек НАТО призвал не подрывать систему ядерного сдерживания в Европе

Столтенберг: существующая система ядерного сдерживания в Европе хорошо работает

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что существующая система ядерного сдерживания в Европе "хорошо работает" и ее нельзя подрывать.
"У нас есть ядерное сдерживание по линии НАТО, это работает десятилетия… Это ядерное сдерживание работает. Мы должны поддерживать его надежность", - сказал он на пресс-конференции накануне заседания в Брюсселе глав минобороны стран альянса.
Он отметил, что в рамках существующей программы ядерного сдерживания "проходят учения, США предоставляют ядерное оружие, другие страны альянса - транспорт, инфраструктуру, другую поддержку".
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