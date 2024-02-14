https://ria.ru/20240214/sderzhivanie-1927321077.html
Генсек НАТО призвал не подрывать систему ядерного сдерживания в Европе
Генсек НАТО призвал не подрывать систему ядерного сдерживания в Европе - РИА Новости, 14.02.2024
Генсек НАТО призвал не подрывать систему ядерного сдерживания в Европе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что существующая система ядерного сдерживания в Европе "хорошо работает" и ее нельзя подрывать. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:29
2024-02-14T13:29
2024-02-14T13:33
в мире
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йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что существующая система ядерного сдерживания в Европе "хорошо работает" и ее нельзя подрывать."У нас есть ядерное сдерживание по линии НАТО, это работает десятилетия… Это ядерное сдерживание работает. Мы должны поддерживать его надежность", - сказал он на пресс-конференции накануне заседания в Брюсселе глав минобороны стран альянса.Он отметил, что в рамках существующей программы ядерного сдерживания "проходят учения, США предоставляют ядерное оружие, другие страны альянса - транспорт, инфраструктуру, другую поддержку".
https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, нато, йенс столтенберг
В мире, Европа, НАТО, Йенс Столтенберг
Генсек НАТО призвал не подрывать систему ядерного сдерживания в Европе
Столтенберг: существующая система ядерного сдерживания в Европе хорошо работает