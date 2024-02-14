https://ria.ru/20240214/sanktsii-1927438933.html
ЕС утвердит новый пакет антироссийских санкций 19 февраля
ЕС утвердит новый пакет антироссийских санкций 19 февраля - РИА Новости, 14.02.2024
ЕС утвердит новый пакет антироссийских санкций 19 февраля
Новый пакет санкций Евросоюза по России планируется утвердить 19 февраля на встрече министров иностранных дел ЕС, сообщает издание EUobserver. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T20:36
2024-02-14T20:36
2024-02-14T20:57
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
белоруссия
китай
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза по России планируется утвердить 19 февраля на встрече министров иностранных дел ЕС, сообщает издание EUobserver.Как сообщалось ранее, в 13-й по счету пакет санкций ЕС по РФ могут попасть 193 физических и юридических лица. Большинство физических и юридических лиц будут из России, однако санкции могут быть введены против лиц или организаций из Белоруссии, Китая, Индии, Турции и КНДР.
https://ria.ru/20240212/es-1926944056.html
россия
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китай
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, белоруссия, китай
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Белоруссия, Китай
ЕС утвердит новый пакет антироссийских санкций 19 февраля
ЕС утвердит новый пакет антироссийских санкций 19 февраля на встрече глав МИД