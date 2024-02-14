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ЕС утвердит новый пакет антироссийских санкций 19 февраля - РИА Новости, 14.02.2024
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20:36 14.02.2024 (обновлено: 20:57 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/sanktsii-1927438933.html
ЕС утвердит новый пакет антироссийских санкций 19 февраля
ЕС утвердит новый пакет антироссийских санкций 19 февраля - РИА Новости, 14.02.2024
ЕС утвердит новый пакет антироссийских санкций 19 февраля
Новый пакет санкций Евросоюза по России планируется утвердить 19 февраля на встрече министров иностранных дел ЕС, сообщает издание EUobserver. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T20:36
2024-02-14T20:57
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
белоруссия
китай
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза по России планируется утвердить 19 февраля на встрече министров иностранных дел ЕС, сообщает издание EUobserver.Как сообщалось ранее, в 13-й по счету пакет санкций ЕС по РФ могут попасть 193 физических и юридических лица. Большинство физических и юридических лиц будут из России, однако санкции могут быть введены против лиц или организаций из Белоруссии, Китая, Индии, Турции и КНДР.
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, белоруссия, китай
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Белоруссия, Китай
ЕС утвердит новый пакет антироссийских санкций 19 февраля

ЕС утвердит новый пакет антироссийских санкций 19 февраля на встрече глав МИД

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза по России планируется утвердить 19 февраля на встрече министров иностранных дел ЕС, сообщает издание EUobserver.
Как сообщалось ранее, в 13-й по счету пакет санкций ЕС по РФ могут попасть 193 физических и юридических лица. Большинство физических и юридических лиц будут из России, однако санкции могут быть введены против лиц или организаций из Белоруссии, Китая, Индии, Турции и КНДР.
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
ЕС может ввести санкции на фирмы, поддерживающие военные усилия России
12 февраля, 19:38
 
РоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииБелоруссияКитай
 
 
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