https://ria.ru/20240214/sanktsii-1927438933.html

ЕС утвердит новый пакет антироссийских санкций 19 февраля

ЕС утвердит новый пакет антироссийских санкций 19 февраля - РИА Новости, 14.02.2024

ЕС утвердит новый пакет антироссийских санкций 19 февраля

Новый пакет санкций Евросоюза по России планируется утвердить 19 февраля на встрече министров иностранных дел ЕС, сообщает издание EUobserver. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T20:36

2024-02-14T20:36

2024-02-14T20:57

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

белоруссия

китай

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза по России планируется утвердить 19 февраля на встрече министров иностранных дел ЕС, сообщает издание EUobserver.Как сообщалось ранее, в 13-й по счету пакет санкций ЕС по РФ могут попасть 193 физических и юридических лица. Большинство физических и юридических лиц будут из России, однако санкции могут быть введены против лиц или организаций из Белоруссии, Китая, Индии, Турции и КНДР.

https://ria.ru/20240212/es-1926944056.html

россия

белоруссия

китай

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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, белоруссия, китай