https://ria.ru/20240214/sanatoriy-1927314917.html

Эксперты объяснили, почему санатории вынуждены вводить возрастной ценз

Эксперты объяснили, почему санатории вынуждены вводить возрастной ценз - РИА Новости, 14.02.2024

Эксперты объяснили, почему санатории вынуждены вводить возрастной ценз

Многие российские санатории стараются не принимать на лечение людей после определенного возраста, эксперты рассказали, с чем связана такая политика, сообщает... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T13:05

2024-02-14T13:05

2024-02-14T13:05

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Многие российские санатории стараются не принимать на лечение людей после определенного возраста, эксперты рассказали, с чем связана такая политика, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).По словам коммерческого директора компании "Профкурорт" Марины Розановой, по возрасту официальных ограничений в санаториях чаще всего нет, но есть по назначению ряда процедур."Объективно риски санаторного лечения в пожилом возрасте обоснованные, а врачи в санаториях несут ответственность за жизнь пациентов, их можно понять. Хороший врач, скорее всего, вообще не порекомендует пожилым людям менять климат, совершать перелет, потому что даже это может спровоцировать ухудшение состояния. Плюс пребывание в санатории с активным лечением и множеством процедур иногда вызывает обострения. Не случайно в санаторной практике есть такое понятие, как реэвакуация, когда отдыхающих приходится перемещать в другую здравницу", – пояснила эксперт.С коллегой согласна коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах: законодательно возрастные ограничения нигде не зафиксированы, но они могут применяться отдельными санаториями."Причина действительно в том, что очень часто к этому возрасту у многих людей бывает уже не одно заболевание, а несколько, о чем сами пациенты могут не догадываться. В таких случаях некоторые процедуры, особенно массажи, грязевые ванны, назначаемые в санаториях, способны спровоцировать ухудшение здоровья, а пациенты могут настаивать на их получении. В итоге санаториям порой проще не принимать таких гостей, чем разбираться потом с последствиями. В каком-то смысле это вынужденная мера", – рассказала она.Соруководитель комитета РСТ по санаторно-курортной деятельности, советник директора компании "Здоровый мир – Сочи" Дмитрий Богданов подтвердил, что такая проблема есть."Некоторые здравницы пытаются не принимать людей старше даже 70 лет. Дело в том, что многие санатории столкнулись с негативными последствиями приема отдыхающих по социальным путевкам, которые нередко требуют предоставить им процедуры несмотря на противопоказания. Но я уверен, что принимать нужно. Среди тех, кому за 80, есть платежеспособные, немало людей с опытом руководящей работы, с привычкой отдыхать в санатории. Мы убеждаем санатории, что надо менять стереотипы и обязательно предоставлять 200-300 мест в год для таких гостей", – сказал он.Как говорят эксперты, санатории проводят разную политику в этом вопросе. Некоторые официально не принимают возрастных клиентов или вводят трудно преодолимые ограничения. Например, когда гости старше 75 лет принимаются на лечение только с сопровождающим лицом, оплачивающим услуги проживания и питания по действующему прейскуранту.Популярность санаторно-курортного отдыха заметно выросла в России после 2020 года. По данным Ассоциации оздоровительного туризма, его доля составляет более 11 процентов всего внутреннего турпотока. В 2023 году в российских санаториях отдохнуло почти семь миллионов человек, указывают в РСТ.

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новости - туризм, россия, российский союз туриндустрии (рст), туризм