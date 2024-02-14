https://ria.ru/20240214/rostov-1927295812.html

Сенатор поддержала решение переименовать Ростов в Ростов Великий

Сенатор поддержала решение переименовать Ростов в Ростов Великий - РИА Новости, 14.02.2024

Сенатор поддержала решение переименовать Ростов в Ростов Великий

Сенатор от Ярославской области Наталия Косихина поддержала инициативу коллег из регионального парламента переименовать Ростов Ярославской области в Ростов... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T12:12

2024-02-14T12:12

2024-02-14T12:12

ростов

ярославская область

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Сенатор от Ярославской области Наталия Косихина поддержала инициативу коллег из регионального парламента переименовать Ростов Ярославской области в Ростов Великий. "Поддерживаю решение Ярославской областной думы по единогласной поддержке переименования Ростова в Ростов Великий. Считаю это не только отличной новостью, но и огромными возможностями для всестороннего развития города", - сказала политик РИА Новости. По ее словам, предстоит продолжение плодотворной работы по созданию культурно-исторического кластера "Ростов Великий". "Это предусматривает комплексное благоустройство центральной части города, обустройство общественных пространств и парковых зон, а также ряд других мероприятий, важных для тотальной перезагрузки города с более чем 1160-летней историей", - добавила она. Косихина уточнила, что на данный момент уже ведется активная работа по благоустройству центральной части города, а также планируется благоустройство набережной озера Неро. "В составе рабочей группы под руководством полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева вместе с коллегами в рамках профессионального диалога продолжаем работу по формированию в городе культурно-исторического кластера", - отметила сенатор.

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ростов

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростов, ярославская область