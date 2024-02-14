https://ria.ru/20240214/rostov-1927295812.html
Сенатор поддержала решение переименовать Ростов в Ростов Великий
Сенатор поддержала решение переименовать Ростов в Ростов Великий - РИА Новости, 14.02.2024
Сенатор поддержала решение переименовать Ростов в Ростов Великий
Сенатор от Ярославской области Наталия Косихина поддержала инициативу коллег из регионального парламента переименовать Ростов Ярославской области в Ростов... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:12
2024-02-14T12:12
2024-02-14T12:12
ростов
ярославская область
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Сенатор от Ярославской области Наталия Косихина поддержала инициативу коллег из регионального парламента переименовать Ростов Ярославской области в Ростов Великий. "Поддерживаю решение Ярославской областной думы по единогласной поддержке переименования Ростова в Ростов Великий. Считаю это не только отличной новостью, но и огромными возможностями для всестороннего развития города", - сказала политик РИА Новости. По ее словам, предстоит продолжение плодотворной работы по созданию культурно-исторического кластера "Ростов Великий". "Это предусматривает комплексное благоустройство центральной части города, обустройство общественных пространств и парковых зон, а также ряд других мероприятий, важных для тотальной перезагрузки города с более чем 1160-летней историей", - добавила она. Косихина уточнила, что на данный момент уже ведется активная работа по благоустройству центральной части города, а также планируется благоустройство набережной озера Неро. "В составе рабочей группы под руководством полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева вместе с коллегами в рамках профессионального диалога продолжаем работу по формированию в городе культурно-исторического кластера", - отметила сенатор.
https://ria.ru/20220818/rostov-1807484555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов, ярославская область
Ростов, Ярославская область
Сенатор поддержала решение переименовать Ростов в Ростов Великий
Сенатор Косихина поддержала переименование ярославского Ростова в Ростов Великий
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Сенатор от Ярославской области Наталия Косихина поддержала инициативу коллег из регионального парламента переименовать Ростов Ярославской области в Ростов Великий.
"Поддерживаю решение Ярославской областной думы по единогласной поддержке переименования Ростова в Ростов Великий. Считаю это не только отличной новостью, но и огромными возможностями для всестороннего развития города", - сказала политик РИА Новости.
По ее словам, предстоит продолжение плодотворной работы по созданию культурно-исторического кластера "Ростов Великий".
"Это предусматривает комплексное благоустройство центральной части города, обустройство общественных пространств и парковых зон, а также ряд других мероприятий, важных для тотальной перезагрузки города с более чем 1160-летней историей", - добавила она.
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Косихина уточнила, что на данный момент уже ведется активная работа по благоустройству центральной части города, а также планируется благоустройство набережной озера Неро.
"В составе рабочей группы под руководством полпреда президента РФ
в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева
вместе с коллегами в рамках профессионального диалога продолжаем работу по формированию в городе культурно-исторического кластера", - отметила сенатор.