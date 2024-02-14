Путин рассказал о вкладе "Роснефти" в разработки по линии генетики
Путин: "Роснефть" вкладывает свободные ресурсы в разработки по линии генетики
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время"
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Роснефть" вкладывает свободные ресурсы в разработки по линии генетики, многие российские компании работают на отечественные науку и медицину, заявил президент России Владимир Путин.
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"Я не буду перечислять все институты, все наши компании, которые работают по этим направлениям, здесь и "Росатом" внедряет свои новейшие технологии, Курчатовский институт. Как ни странно, такие компании, как "Роснефть", которые не имеют прямого отношения к медицине, тем не менее, включаются и вкладывают имеющиеся у них свободные ресурсы в разработку по линии генной инженерии, генетики в целом и так далее", - сказал Путин, выступая на Форуме будущих технологий.
Он подчеркнул, что большое количество российских компаний под руководством Минздрава, правительства России "работает на медицину и науку, которая так или иначе с ней связана". "Я не сомневаюсь, что это принесет серьезные, заметные результаты для наших граждан", - добавил президент.