https://ria.ru/20240214/rosneft-1927417036.html

Путин рассказал о вкладе "Роснефти" в разработки по линии генетики

Путин рассказал о вкладе "Роснефти" в разработки по линии генетики - РИА Новости, 14.02.2024

Путин рассказал о вкладе "Роснефти" в разработки по линии генетики

"Роснефть" вкладывает свободные ресурсы в разработки по линии генетики, многие российские компании работают на отечественные науку и медицину, заявил президент... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T18:34

2024-02-14T18:34

2024-02-14T20:45

роснефть

владимир путин

россия

технологии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

курчатовский институт

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Роснефть" вкладывает свободные ресурсы в разработки по линии генетики, многие российские компании работают на отечественные науку и медицину, заявил президент России Владимир Путин."Я не буду перечислять все институты, все наши компании, которые работают по этим направлениям, здесь и "Росатом" внедряет свои новейшие технологии, Курчатовский институт. Как ни странно, такие компании, как "Роснефть", которые не имеют прямого отношения к медицине, тем не менее, включаются и вкладывают имеющиеся у них свободные ресурсы в разработку по линии генной инженерии, генетики в целом и так далее", - сказал Путин, выступая на Форуме будущих технологий.Он подчеркнул, что большое количество российских компаний под руководством Минздрава, правительства России "работает на медицину и науку, которая так или иначе с ней связана". "Я не сомневаюсь, что это принесет серьезные, заметные результаты для наших граждан", - добавил президент.

https://ria.ru/20240214/putin-1927415460.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

роснефть, владимир путин, россия, технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курчатовский институт