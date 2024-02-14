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Путин рассказал о вкладе "Роснефти" в разработки по линии генетики - РИА Новости, 14.02.2024
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18:34 14.02.2024 (обновлено: 20:45 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/rosneft-1927417036.html
Путин рассказал о вкладе "Роснефти" в разработки по линии генетики
Путин рассказал о вкладе "Роснефти" в разработки по линии генетики - РИА Новости, 14.02.2024
Путин рассказал о вкладе "Роснефти" в разработки по линии генетики
"Роснефть" вкладывает свободные ресурсы в разработки по линии генетики, многие российские компании работают на отечественные науку и медицину, заявил президент... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:34
2024-02-14T20:45
роснефть
владимир путин
россия
технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
курчатовский институт
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Роснефть" вкладывает свободные ресурсы в разработки по линии генетики, многие российские компании работают на отечественные науку и медицину, заявил президент России Владимир Путин."Я не буду перечислять все институты, все наши компании, которые работают по этим направлениям, здесь и "Росатом" внедряет свои новейшие технологии, Курчатовский институт. Как ни странно, такие компании, как "Роснефть", которые не имеют прямого отношения к медицине, тем не менее, включаются и вкладывают имеющиеся у них свободные ресурсы в разработку по линии генной инженерии, генетики в целом и так далее", - сказал Путин, выступая на Форуме будущих технологий.Он подчеркнул, что большое количество российских компаний под руководством Минздрава, правительства России "работает на медицину и науку, которая так или иначе с ней связана". "Я не сомневаюсь, что это принесет серьезные, заметные результаты для наших граждан", - добавил президент.
https://ria.ru/20240214/putin-1927415460.html
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роснефть, владимир путин, россия, технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курчатовский институт
Роснефть, Владимир Путин, Россия, Технологии, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курчатовский институт
Путин рассказал о вкладе "Роснефти" в разработки по линии генетики

Путин: "Роснефть" вкладывает свободные ресурсы в разработки по линии генетики

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время"
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Роснефть" вкладывает свободные ресурсы в разработки по линии генетики, многие российские компании работают на отечественные науку и медицину, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Я не буду перечислять все институты, все наши компании, которые работают по этим направлениям, здесь и "Росатом" внедряет свои новейшие технологии, Курчатовский институт. Как ни странно, такие компании, как "Роснефть", которые не имеют прямого отношения к медицине, тем не менее, включаются и вкладывают имеющиеся у них свободные ресурсы в разработку по линии генной инженерии, генетики в целом и так далее", - сказал Путин, выступая на Форуме будущих технологий.
Он подчеркнул, что большое количество российских компаний под руководством Минздрава, правительства России "работает на медицину и науку, которая так или иначе с ней связана". "Я не сомневаюсь, что это принесет серьезные, заметные результаты для наших граждан", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Путин заявил о важности достойного роялти научных коллективов за разработки
Вчера, 18:27
 
РоснефтьВладимир ПутинРоссияТехнологииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Курчатовский институт
 
 
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