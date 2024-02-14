https://ria.ru/20240214/resheniya-1927396361.html

Путин рассказал о передовых решениях в деятельности медорганизаций

Путин рассказал о передовых решениях в деятельности медорганизаций - РИА Новости, 14.02.2024

Путин рассказал о передовых решениях в деятельности медорганизаций

Россия будет внедрять самые передовые решения в повседневную деятельность медицинских организаций, сообщил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:40

2024-02-14T17:40

2024-02-14T17:52

владимир путин

россия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия будет внедрять самые передовые решения в повседневную деятельность медицинских организаций, сообщил президент страны Владимир Путин."Будем с вашей помощью, разумеется, коллеги, создавать и внедрять самые передовые решения в повседневную деятельность медицинских организаций", - сказал Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий.Также он отметил, что площадка форума была создана "для обсуждения перспективных решений, которые сейчас только рождаются, проходят обкатку, порой, даже опережая время".

https://ria.ru/20240214/zarplaty-1927399789.html

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владимир путин, россия