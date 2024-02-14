https://ria.ru/20240214/resheniya-1927396361.html
Путин рассказал о передовых решениях в деятельности медорганизаций
Путин рассказал о передовых решениях в деятельности медорганизаций - РИА Новости, 14.02.2024
Путин рассказал о передовых решениях в деятельности медорганизаций
Россия будет внедрять самые передовые решения в повседневную деятельность медицинских организаций, сообщил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:40
2024-02-14T17:40
2024-02-14T17:52
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия будет внедрять самые передовые решения в повседневную деятельность медицинских организаций, сообщил президент страны Владимир Путин."Будем с вашей помощью, разумеется, коллеги, создавать и внедрять самые передовые решения в повседневную деятельность медицинских организаций", - сказал Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий.Также он отметил, что площадка форума была создана "для обсуждения перспективных решений, которые сейчас только рождаются, проходят обкатку, порой, даже опережая время".
https://ria.ru/20240214/zarplaty-1927399789.html
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владимир путин, россия
Путин рассказал о передовых решениях в деятельности медорганизаций
Путин: в деятельность медицинских организаций будут внедряться передовые решения
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия будет внедрять самые передовые решения в повседневную деятельность медицинских организаций, сообщил президент страны Владимир Путин.
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"Будем с вашей помощью, разумеется, коллеги, создавать и внедрять самые передовые решения в повседневную деятельность медицинских организаций", - сказал Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий.
Также он отметил, что площадка форума была создана "для обсуждения перспективных решений, которые сейчас только рождаются, проходят обкатку, порой, даже опережая время".
Путин обязал регионы повысить окладную часть зарплат медработникам