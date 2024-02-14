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Путин подписал закон о геномной регистрации родных пропавших без вести - РИА Новости, 14.02.2024
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09:23 14.02.2024
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Путин подписал закон о геномной регистрации родных пропавших без вести
Путин подписал закон о геномной регистрации родных пропавших без вести - РИА Новости, 14.02.2024
Путин подписал закон о геномной регистрации родных пропавших без вести
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации родственников людей, пропавших без вести, соответствующий документ размещен... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T09:23
2024-02-14T09:23
общество
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василий пискарев
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации родственников людей, пропавших без вести, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Внести в федеральный закон ..."О государственной геномной регистрации в РФ"... следующие изменения: ...часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 5 следующего содержания: ...близкие родственники лица, пропавшего без вести", - говорится в документе. Кроме того, частью 1 статьи 7 закона определяется перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации. Закон также устанавливает, что геномная информация хранится до установления местонахождения лица, пропавшего без вести, но не более 70 лет. "Инициатива очень важная, потому что на 1 января 2023 года в России в розыске находились почти 28 тысяч пропавших без вести, в том числе 960 несовершеннолетних. При этом за весь прошлый год удалось установить судьбу лишь 7,5 тысячи пропавших граждан (26,6%). А из найденных погибшими идентифицированы только 1855 человек (15,4%)", - отмечал ранее в своем Telegram-канале глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. По его словам, иногда родные годами ищут своих пропавших близких, не могут с ними достойно проститься, принятый закон призван помочь в ускорении расследования таких трагедий. Подпадать под обязательную регистрацию пропавших будут их родители, дети, полнородные братья и сестры, уточнял Пискарев.
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общество, россия, василий пискарев, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Василий Пискарев, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин подписал закон о геномной регистрации родных пропавших без вести

В России ввели обязательную геномную регистрацию родственников пропавших

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Лаборант - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации родственников людей, пропавших без вести, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Внести в федеральный закон ..."О государственной геномной регистрации в РФ"... следующие изменения: ...часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 5 следующего содержания: ...близкие родственники лица, пропавшего без вести", - говорится в документе.
Кроме того, частью 1 статьи 7 закона определяется перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации. Закон также устанавливает, что геномная информация хранится до установления местонахождения лица, пропавшего без вести, но не более 70 лет.
"Инициатива очень важная, потому что на 1 января 2023 года в России в розыске находились почти 28 тысяч пропавших без вести, в том числе 960 несовершеннолетних. При этом за весь прошлый год удалось установить судьбу лишь 7,5 тысячи пропавших граждан (26,6%). А из найденных погибшими идентифицированы только 1855 человек (15,4%)", - отмечал ранее в своем Telegram-канале глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
По его словам, иногда родные годами ищут своих пропавших близких, не могут с ними достойно проститься, принятый закон призван помочь в ускорении расследования таких трагедий. Подпадать под обязательную регистрацию пропавших будут их родители, дети, полнородные братья и сестры, уточнял Пискарев.
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