https://ria.ru/20240214/reaktsiya-1927455187.html
Путин оценил реакцию Запада на его интервью Такеру Карлсону
Путин оценил реакцию Запада на его интервью Такеру Карлсону - РИА Новости, 14.02.2024
Путин оценил реакцию Запада на его интервью Такеру Карлсону
Президент России Владимир Путин, комментируя звучащие на Западе негативные оценки его интервью журналисту Такеру Карлсону, позитивно оценил тот факт, что... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T23:17
2024-02-14T23:17
2024-02-14T23:17
россия
владимир путин
такер карлсон
павел зарубин
интервью владимира путина такеру карлсону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926349148_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_410945a7b9859bd674bb92ca4832aefd.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя звучащие на Западе негативные оценки его интервью журналисту Такеру Карлсону, позитивно оценил тот факт, что западные лидеры "смотрят и слушают" то, что он говорит. "Во-первых, хорошо, что они смотрят и слушают то, что я говорю", - заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20240214/putin-1927454858.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926349148_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_90b284f3ca254bdf31d069e19eb31d65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, такер карлсон, павел зарубин, интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Павел Зарубин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Путин оценил реакцию Запада на его интервью Такеру Карлсону
Путин о реакции Запада на его интервью: хорошо, что они слушают