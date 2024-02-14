https://ria.ru/20240214/reaktsiya-1927455187.html

Путин оценил реакцию Запада на его интервью Такеру Карлсону

Путин оценил реакцию Запада на его интервью Такеру Карлсону - РИА Новости, 14.02.2024

Путин оценил реакцию Запада на его интервью Такеру Карлсону

Президент России Владимир Путин, комментируя звучащие на Западе негативные оценки его интервью журналисту Такеру Карлсону, позитивно оценил тот факт, что... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T23:17

2024-02-14T23:17

2024-02-14T23:17

россия

владимир путин

такер карлсон

павел зарубин

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя звучащие на Западе негативные оценки его интервью журналисту Такеру Карлсону, позитивно оценил тот факт, что западные лидеры "смотрят и слушают" то, что он говорит. "Во-первых, хорошо, что они смотрят и слушают то, что я говорю", - заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20240214/putin-1927454858.html

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