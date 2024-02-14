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Путин оценил реакцию Запада на его интервью Такеру Карлсону - РИА Новости, 14.02.2024
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23:17 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/reaktsiya-1927455187.html
Путин оценил реакцию Запада на его интервью Такеру Карлсону
Путин оценил реакцию Запада на его интервью Такеру Карлсону - РИА Новости, 14.02.2024
Путин оценил реакцию Запада на его интервью Такеру Карлсону
Президент России Владимир Путин, комментируя звучащие на Западе негативные оценки его интервью журналисту Такеру Карлсону, позитивно оценил тот факт, что... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T23:17
2024-02-14T23:17
россия
владимир путин
такер карлсон
павел зарубин
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя звучащие на Западе негативные оценки его интервью журналисту Такеру Карлсону, позитивно оценил тот факт, что западные лидеры "смотрят и слушают" то, что он говорит. "Во-первых, хорошо, что они смотрят и слушают то, что я говорю", - заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20240214/putin-1927454858.html
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россия, владимир путин, такер карлсон, павел зарубин, интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Павел Зарубин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Путин оценил реакцию Запада на его интервью Такеру Карлсону

Путин о реакции Запада на его интервью: хорошо, что они слушают

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя звучащие на Западе негативные оценки его интервью журналисту Такеру Карлсону, позитивно оценил тот факт, что западные лидеры "смотрят и слушают" то, что он говорит.
«
"Во-первых, хорошо, что они смотрят и слушают то, что я говорю", - заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Путин поделился мнением о Такере Карлсоне
Вчера, 23:11
 
РоссияВладимир ПутинТакер КарлсонПавел ЗарубинИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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