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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по ракетным комплексам - РИА Новости, 14.02.2024
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14:05 14.02.2024 (обновлено: 16:15 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/rakety-1927332581.html
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по ракетным комплексам
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по ракетным комплексам - РИА Новости, 14.02.2024
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по ракетным комплексам
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов в Московской... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:05
2024-02-14T16:15
безопасность
московская область (подмосковье)
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов в Московской области, сообщили в ведомстве. &quot;Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов научно-производственной корпорацией &quot;Конструкторское бюро машиностроения&quot; в Московской области в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа&quot;, — говорится в релизе.Главе Минобороны продемонстрировали готовые образцы ПТРК "Хризантема-С" с модернизированными противотанковыми управляемыми ракетами "Хризантема-М". Кроме того, министру представили боевую машину ПЗРК "Гибка-С", опорно-пусковую установку "Джигит" с ракетами "Верба", а также комплекс активной защиты "Арена-М". Последний, как заявил генеральный конструктор АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" Валерий Кашин, предназначен для борьбы с противотанковым оружием противника. По его словам, комплекс уже представили на квалификационные испытания.&quot;Одновременно мы ведем работу по усовершенствованию комплекса для защиты от барражирующих дронов&quot;, — доложил Кашин.В свою очередь, Шойгу призвал "делать это быстрее".Генеральный директор предприятия Сергей Питиков также сообщил, что сейчас идет большая работа по расширению производственных мощностей завода. Он отметил, что выпуск различных изделий вырос в несколько раз.Позднее на рабочем совещании министр обороны заявил, что опыт применения комплексов вооружения в зоне спецоперации подтвердил их характеристики. По его словам, создаваемые на предприятии средства помогают поражать цели на большом расстоянии с высокой точностью. Шойгу также поручил руководству "Конструкторского бюро машиностроения" оперативно вносить доработки в выпускаемую продукцию с учетом опыта применения в рамках СВО. Речь идет, в частности, о системах ПЗРК, ракетах "Искандер", "Кинжал" и средствах борьбы с беспилотниками.
https://ria.ru/20240207/barrett-1925831831.html
https://ria.ru/20240205/istrebitel-1925382305.html
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безопасность, московская область (подмосковье), россия, сергей шойгу
Безопасность, Московская область (Подмосковье), Россия, Сергей Шойгу
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по ракетным комплексам

Шойгу проверил выполнение ГОЗ по ракетным комплексам в Московской области

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов в Московской области, сообщили в ведомстве.
«

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов научно-производственной корпорацией "Конструкторское бюро машиностроения" в Московской области в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа", — говорится в релизе.

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Главе Минобороны продемонстрировали готовые образцы ПТРК "Хризантема-С" с модернизированными противотанковыми управляемыми ракетами "Хризантема-М". Кроме того, министру представили боевую машину ПЗРК "Гибка-С", опорно-пусковую установку "Джигит" с ракетами "Верба", а также комплекс активной защиты "Арена-М". Последний, как заявил генеральный конструктор АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" Валерий Кашин, предназначен для борьбы с противотанковым оружием противника. По его словам, комплекс уже представили на квалификационные испытания.
«

"Одновременно мы ведем работу по усовершенствованию комплекса для защиты от барражирующих дронов", — доложил Кашин.

В свою очередь, Шойгу призвал "делать это быстрее".
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Генеральный директор предприятия Сергей Питиков также сообщил, что сейчас идет большая работа по расширению производственных мощностей завода. Он отметил, что выпуск различных изделий вырос в несколько раз.
Позднее на рабочем совещании министр обороны заявил, что опыт применения комплексов вооружения в зоне спецоперации подтвердил их характеристики. По его словам, создаваемые на предприятии средства помогают поражать цели на большом расстоянии с высокой точностью.
Шойгу также поручил руководству "Конструкторского бюро машиностроения" оперативно вносить доработки в выпускаемую продукцию с учетом опыта применения в рамках СВО. Речь идет, в частности, о системах ПЗРК, ракетах "Искандер", "Кинжал" и средствах борьбы с беспилотниками.
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