https://ria.ru/20240214/raisi-1927423121.html

Ибрагим Раиси намерен принять участие в мероприятиях БРИКС в Казани

Ибрагим Раиси намерен принять участие в мероприятиях БРИКС в Казани - РИА Новости, 14.02.2024

Ибрагим Раиси намерен принять участие в мероприятиях БРИКС в Казани

Президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси посетит Казань и примет участие в мероприятиях БРИКС, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T19:04

2024-02-14T19:04

2024-02-14T19:04

республика татарстан

иран

тегеран (город)

россия

владимир путин

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КАЗАНЬ, 14 фев – РИА Новости. Президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси посетит Казань и примет участие в мероприятиях БРИКС, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с президентом Ирана. "Рустам Минниханов встретился с Президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси. Встреча состоялась в резиденции в Тегеране. Ибрагим Раиси в своем приветствии отметил высокой интерес Ирана в развитии сотрудничества с регионами России, в частности с Татарстаном", - говорится в сообщении. Особо Раиси отметил важный вклад в развитие сотрудничества группы стратегического видения "Россия- исламский мир". "Вы не просто возглавляете один из субъектов Российской Федерации. По поручению Владимира Путина вы возглавляете группу стратегического видения "Россия - исламский мир". Тем самым представляете всех мусульман России в работе с другими странами. И в этом направлении мы готовы тесно работать. Видим в этом основу развития сотрудничества как в экономике, так и в образовании, культуре", - сказал Раиси. Минниханов поблагодарил президента Ирана за личное внимание к развитию сотрудничества. По его словам, делегации Татарстана побывали уже в нескольких провинциях, благодаря этой работе предприятия республики наладили контакты с иранскими партнерами. Завтра состоится встреча представителей деловых кругов и бизнеса Татарстана и Ирана - межрегиональный деловой форум "Исфахан-Татарстан", в марте в Тегеране состоятся Дни культуры Татарстана. В ходе встречи также было обсуждено сотрудничество в области автомобилестроения, медицины, туризма. "Я с теплотой вспоминаю свой визит в Татарстан в 2018 году. С удовольствием готов вновь посетить вашу республику. Обязательно планирую принять участие в мероприятиях БРИКС, которые пройдут осенью этого года в Казани", - добавил президент Ирана.

https://ria.ru/20240214/sotrudnichestvo-1927325572.html

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иран, тегеран (город), россия, владимир путин, брикс