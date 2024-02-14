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Песков заявил, что удары по Рафаху чреваты кратным увеличением жертв - РИА Новости, 14.02.2024
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20:15 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/rafakh-1927433994.html
Песков заявил, что удары по Рафаху чреваты кратным увеличением жертв
Песков заявил, что удары по Рафаху чреваты кратным увеличением жертв - РИА Новости, 14.02.2024
Песков заявил, что удары по Рафаху чреваты кратным увеличением жертв
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об израильской военной операции и ударах по Рафаху, заявил, что для РФ это предмет особой... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T20:15
2024-02-14T20:15
в мире
россия
рафах (провинция)
москва
дмитрий песков
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об израильской военной операции и ударах по Рафаху, заявил, что для РФ это предмет особой озабоченности, Москва отслеживает новости. "В Рафахе собралось очень много палестинцев, и, конечно, нанесение ударов по Рафаху чревато кратным увеличением жертв. Для нас это предмет особой озабоченности. Очень внимательно отслеживаем те новости, которые оттуда поступают", - сказал он журналистам в кулуарах Форума будущих технологий.
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рафах (провинция)
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в мире, россия, рафах (провинция), москва, дмитрий песков, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Рафах (провинция), Москва, Дмитрий Песков, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Песков заявил, что удары по Рафаху чреваты кратным увеличением жертв

Песков назвал удары Израиля по Рафаху предметом особой озабоченности для России

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия удара по Рафаху
Последствия удара по Рафаху - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия удара по Рафаху
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об израильской военной операции и ударах по Рафаху, заявил, что для РФ это предмет особой озабоченности, Москва отслеживает новости.
«
Рафахе собралось очень много палестинцев, и, конечно, нанесение ударов по Рафаху чревато кратным увеличением жертв. Для нас это предмет особой озабоченности. Очень внимательно отслеживаем те новости, которые оттуда поступают", - сказал он журналистам в кулуарах Форума будущих технологий.
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В миреРоссияРафах (провинция)МоскваДмитрий ПесковОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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