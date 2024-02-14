https://ria.ru/20240214/qr-kod-1927403969.html

В ЦБ рассказали о работе над унифицированным платежным QR-кодом

В ЦБ рассказали о работе над унифицированным платежным QR-кодом - РИА Новости, 14.02.2024

В ЦБ рассказали о работе над унифицированным платежным QR-кодом

ЦБ РФ обсуждает с банками концепцию унифицированного платежного QR-кода, но при этом говорить о его особенностях пока рано, заявила директор департамента... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T18:00

2024-02-14T18:00

2024-02-14T18:00

экономика

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

втб

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев - РИА Новости. ЦБ РФ обсуждает с банками концепцию унифицированного платежного QR-кода, но при этом говорить о его особенностях пока рано, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах". "Мы с банками сейчас обсуждаем концепцию унифицированного QR-кода и технологические варианты решения, диалог пока не закончен, поэтому говорить о внутренних особенностях, по какому пути мы движемся, пока преждевременно", - сказала она. Она отметила, что переход не будет означать отмену или запрет действующих инструментов, универсальность QR-кода в том, чтобы сохранить банковские бизнес-модели и программы лояльности. Ранее в ноябре 2023 года зампред ВТБ Георгий Горшков предложил создать в России единый платежный QR-код, с помощью которого можно будет бесконтактно расплачиваться за товары и услуги, не беспокоясь о том, что использовать: карту, код, лицо или другой способ оплаты.

https://ria.ru/20240130/sbp-1924252885.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), втб