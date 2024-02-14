https://ria.ru/20240214/pvr-1927215835.html

Шестьдесят жителей горевшей многоэтажки в Анапе находятся в ПВР

Шестьдесят жителей горевшей многоэтажки в Анапе находятся в ПВР - РИА Новости, 14.02.2024

Шестьдесят жителей горевшей многоэтажки в Анапе находятся в ПВР

Шестьдесят жителей многоэтажного дома в Анапе, где во вторник произошел пожар, находятся в пунктах временного размещения, в том числе и 10 детей, организована... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T02:20

2024-02-14T02:20

2024-02-14T02:20

происшествия

анапа

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Шестьдесят жителей многоэтажного дома в Анапе, где во вторник произошел пожар, находятся в пунктах временного размещения, в том числе и 10 детей, организована психологически помощь, сообщили в пресс-службе мэрии города. Во вторник в МЧС России заявили, что мансарда загорелась в 11-этажном доме в Анапе - на улице Объездная, 9. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. Была проведена эвакуация жильцов дома и жителей близлежащих домов, ограничено движение машин. В мэрии города сообщили, что жителей пострадавшей от пожара многоэтажки в Анапе размещают в пунктах временного размещения на базе двух гостиниц и пансионата. В МЧС уточнили, что эвакуированы 440 человек, из них 112 детей, пострадал один человек. Примерно в 22.30 пожар был локализован, еще через час ликвидировано открытое горение. "Из пострадавшего в результате пожара дома эвакуированы все жильцы… В пунктах временного размещения находятся 60 человек, в том числе 10 детей… Остальные предпочли остановиться у родственников и знакомых", - говорится в сообщении. Отмечается, что все, кому еще понадобится временное размещение, будут заселены в ПВР. Организованы питание и психологическая помощь, добавляют власти.

https://ria.ru/20240213/pozhar-1927198340.html

анапа

россия

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происшествия, анапа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)