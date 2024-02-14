https://ria.ru/20240214/putin-1927442171.html

Путин надеется на продолжение сотрудничества властей с медсообществом

Путин надеется на продолжение сотрудничества властей с медсообществом - РИА Новости, 14.02.2024

Путин надеется на продолжение сотрудничества властей с медсообществом

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учеными в рамках Форума будущих технологий заявил, что хотел бы узнать их мнение о тенденциях в медицине и о том,... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T20:58

2024-02-14T20:58

2024-02-14T20:58

здоровье - общество

россия

владимир путин

здравоохранение

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учеными в рамках Форума будущих технологий заявил, что хотел бы узнать их мнение о тенденциях в медицине и о том, что необходимо сделать в России дополнительно в этой сфере, он также выразил надежду, что медицинское сообщество и государство продолжат и дальше сотрудничать. "Я очень рад вас всех видеть. Уверен, что наша встреча будет полезной - во всяком случае, для меня было бы крайне важно послушать ваше мнение о том, каковы тенденции в развитии медицины, что нам в России нужно сделать дополнительно к тому, что предпринимается властями, правительством РФ по этому важнейшему для любого государства направлению", - сказал Путин.Он выразил надежду, что у ученых были интересные дискуссии в ходе форума. "Позвольте выразить надежду на то, что и дальше мы будем так же сотрудничать, имею в виду государство, медицинское сообщество, наши крупнейшие медицинские, научные центры, ну и наши коллеги и друзья, которые поддерживают отношения с нами на протяжении долгого времени, и сейчас поддерживают, и намерены делать это в будущем. Обращаюсь сейчас к тем, кто работает за рубежами РФ", - добавил президент.

https://ria.ru/20240214/putin-1927426784.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, владимир путин, здравоохранение