Путин надеется на продолжение сотрудничества властей с медсообществом
Путин надеется, что государство и медицинское сообщество продолжат сотрудничать
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время"
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учеными в рамках Форума будущих технологий заявил, что хотел бы узнать их мнение о тенденциях в медицине и о том, что необходимо сделать в России дополнительно в этой сфере, он также выразил надежду, что медицинское сообщество и государство продолжат и дальше сотрудничать.
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"Я очень рад вас всех видеть. Уверен, что наша встреча будет полезной - во всяком случае, для меня было бы крайне важно послушать ваше мнение о том, каковы тенденции в развитии медицины, что нам в России нужно сделать дополнительно к тому, что предпринимается властями, правительством РФ по этому важнейшему для любого государства направлению", - сказал Путин.
Он выразил надежду, что у ученых были интересные дискуссии в ходе форума.
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"Позвольте выразить надежду на то, что и дальше мы будем так же сотрудничать, имею в виду государство, медицинское сообщество, наши крупнейшие медицинские, научные центры, ну и наши коллеги и друзья, которые поддерживают отношения с нами на протяжении долгого времени, и сейчас поддерживают, и намерены делать это в будущем. Обращаюсь сейчас к тем, кто работает за рубежами РФ", - добавил президент.