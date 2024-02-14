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Путин надеется на продолжение сотрудничества властей с медсообществом - РИА Новости, 14.02.2024
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20:58 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/putin-1927442171.html
Путин надеется на продолжение сотрудничества властей с медсообществом
Путин надеется на продолжение сотрудничества властей с медсообществом - РИА Новости, 14.02.2024
Путин надеется на продолжение сотрудничества властей с медсообществом
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учеными в рамках Форума будущих технологий заявил, что хотел бы узнать их мнение о тенденциях в медицине и о том,... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T20:58
2024-02-14T20:58
здоровье - общество
россия
владимир путин
здравоохранение
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учеными в рамках Форума будущих технологий заявил, что хотел бы узнать их мнение о тенденциях в медицине и о том, что необходимо сделать в России дополнительно в этой сфере, он также выразил надежду, что медицинское сообщество и государство продолжат и дальше сотрудничать. &quot;Я очень рад вас всех видеть. Уверен, что наша встреча будет полезной - во всяком случае, для меня было бы крайне важно послушать ваше мнение о том, каковы тенденции в развитии медицины, что нам в России нужно сделать дополнительно к тому, что предпринимается властями, правительством РФ по этому важнейшему для любого государства направлению&quot;, - сказал Путин.Он выразил надежду, что у ученых были интересные дискуссии в ходе форума. "Позвольте выразить надежду на то, что и дальше мы будем так же сотрудничать, имею в виду государство, медицинское сообщество, наши крупнейшие медицинские, научные центры, ну и наши коллеги и друзья, которые поддерживают отношения с нами на протяжении долгого времени, и сейчас поддерживают, и намерены делать это в будущем. Обращаюсь сейчас к тем, кто работает за рубежами РФ", - добавил президент.
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здоровье - общество, россия, владимир путин, здравоохранение
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Здравоохранение
Путин надеется на продолжение сотрудничества властей с медсообществом

Путин надеется, что государство и медицинское сообщество продолжат сотрудничать

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время"
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учеными в рамках Форума будущих технологий заявил, что хотел бы узнать их мнение о тенденциях в медицине и о том, что необходимо сделать в России дополнительно в этой сфере, он также выразил надежду, что медицинское сообщество и государство продолжат и дальше сотрудничать.
«

"Я очень рад вас всех видеть. Уверен, что наша встреча будет полезной - во всяком случае, для меня было бы крайне важно послушать ваше мнение о том, каковы тенденции в развитии медицины, что нам в России нужно сделать дополнительно к тому, что предпринимается властями, правительством РФ по этому важнейшему для любого государства направлению", - сказал Путин.

Он выразил надежду, что у ученых были интересные дискуссии в ходе форума.
«
"Позвольте выразить надежду на то, что и дальше мы будем так же сотрудничать, имею в виду государство, медицинское сообщество, наши крупнейшие медицинские, научные центры, ну и наши коллеги и друзья, которые поддерживают отношения с нами на протяжении долгого времени, и сейчас поддерживают, и намерены делать это в будущем. Обращаюсь сейчас к тем, кто работает за рубежами РФ", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Путин поддержал идею ежегодного конкурса научных работ в области медицины
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