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Путин призвал стать глобальными лидерами в медицине
Путин призвал стать глобальными лидерами в медицине - РИА Новости, 14.02.2024
Путин призвал стать глобальными лидерами в медицине
У России есть весомые достижения в медицине, но надо двигаться дальше, наращивать самодостаточность, становиться глобальными лидерами, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:58
2024-02-14T17:58
2024-02-14T18:10
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. У России есть весомые достижения в медицине, но надо двигаться дальше, наращивать самодостаточность, становиться глобальными лидерами, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий."У нас есть весомые достижения, но нам, безусловно, нужно двигаться дальше, продолжать эту работу, причем на качественно новом уровне, наращивать самодостаточность, становиться глобальными лидерами по ключевым направлениям развития медицинских технологий", - сказал Путин.
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Путин призвал стать глобальными лидерами в медицине
Путин призвал стать глобальными лидерами в медицине
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. У России есть весомые достижения в медицине, но надо двигаться дальше, наращивать самодостаточность, становиться глобальными лидерами, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.
"У нас есть весомые достижения, но нам, безусловно, нужно двигаться дальше, продолжать эту работу, причем на качественно новом уровне, наращивать самодостаточность, становиться глобальными лидерами по ключевым направлениям развития медицинских технологий", - сказал Путин.
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