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Путин призвал стать глобальными лидерами в медицине - РИА Новости, 14.02.2024
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17:58 14.02.2024 (обновлено: 18:10 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/putin-1927403127.html
Путин призвал стать глобальными лидерами в медицине
Путин призвал стать глобальными лидерами в медицине - РИА Новости, 14.02.2024
Путин призвал стать глобальными лидерами в медицине
У России есть весомые достижения в медицине, но надо двигаться дальше, наращивать самодостаточность, становиться глобальными лидерами, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:58
2024-02-14T18:10
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. У России есть весомые достижения в медицине, но надо двигаться дальше, наращивать самодостаточность, становиться глобальными лидерами, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий."У нас есть весомые достижения, но нам, безусловно, нужно двигаться дальше, продолжать эту работу, причем на качественно новом уровне, наращивать самодостаточность, становиться глобальными лидерами по ключевым направлениям развития медицинских технологий", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, общество, здоровье - общество
Россия, Владимир Путин, Общество, Здоровье - Общество
Путин призвал стать глобальными лидерами в медицине

Путин призвал стать глобальными лидерами в медицине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения ГБУЗ "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ГБУЗ Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения ГБУЗ "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы"
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. У России есть весомые достижения в медицине, но надо двигаться дальше, наращивать самодостаточность, становиться глобальными лидерами, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.
"У нас есть весомые достижения, но нам, безусловно, нужно двигаться дальше, продолжать эту работу, причем на качественно новом уровне, наращивать самодостаточность, становиться глобальными лидерами по ключевым направлениям развития медицинских технологий", - сказал Путин.
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