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Путин пообещал развивать санавиацию - РИА Новости, 14.02.2024
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17:48 14.02.2024 (обновлено: 17:59 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/putin-1927399682.html
Путин пообещал развивать санавиацию
Путин пообещал развивать санавиацию - РИА Новости, 14.02.2024
Путин пообещал развивать санавиацию
Президент России Владимир Путин пообещал развивать санитарную авиацию в стране, строить вертолетные площадки и расширять географию её работы, а также... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:48
2024-02-14T17:59
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал развивать санитарную авиацию в стране, строить вертолетные площадки и расширять географию её работы, а также увеличивать количество вылетов."С 2019 года мы начали серьезно перестраивать санитарную авиацию. Будем, безусловно, двигаться в этом направлении далее, производить, закупать новую технику. Ситуация развивается, и мы будем дальше работать по этому направлению, а также строить дополнительные вертолетные площадки, прежде всего при медицинских организациях, другую необходимую инфраструктуру будем развивать. Задача и далее расширять географию работы санитарной авиации, увеличивать количество вылетов", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин пообещал развивать санавиацию

Путин пообещал развивать санавиацию и строить вертолетные площадки

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал развивать санитарную авиацию в стране, строить вертолетные площадки и расширять географию её работы, а также увеличивать количество вылетов.
"С 2019 года мы начали серьезно перестраивать санитарную авиацию. Будем, безусловно, двигаться в этом направлении далее, производить, закупать новую технику. Ситуация развивается, и мы будем дальше работать по этому направлению, а также строить дополнительные вертолетные площадки, прежде всего при медицинских организациях, другую необходимую инфраструктуру будем развивать. Задача и далее расширять географию работы санитарной авиации, увеличивать количество вылетов", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ГБУЗ Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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