https://ria.ru/20240214/putin-1927399682.html

Путин пообещал развивать санавиацию

Путин пообещал развивать санавиацию - РИА Новости, 14.02.2024

Путин пообещал развивать санавиацию

Президент России Владимир Путин пообещал развивать санитарную авиацию в стране, строить вертолетные площадки и расширять географию её работы, а также... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:48

2024-02-14T17:48

2024-02-14T17:59

владимир путин

россия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал развивать санитарную авиацию в стране, строить вертолетные площадки и расширять географию её работы, а также увеличивать количество вылетов."С 2019 года мы начали серьезно перестраивать санитарную авиацию. Будем, безусловно, двигаться в этом направлении далее, производить, закупать новую технику. Ситуация развивается, и мы будем дальше работать по этому направлению, а также строить дополнительные вертолетные площадки, прежде всего при медицинских организациях, другую необходимую инфраструктуру будем развивать. Задача и далее расширять географию работы санитарной авиации, увеличивать количество вылетов", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.

https://ria.ru/20240214/putin-1927403127.html

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владимир путин, россия