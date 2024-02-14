https://ria.ru/20240214/putin-1927289523.html

Путин призвал обеспечить безопасность при внедрении новых технологий в МЧС

Путин призвал обеспечить безопасность при внедрении новых технологий в МЧС - РИА Новости, 14.02.2024

Путин призвал обеспечить безопасность при внедрении новых технологий в МЧС

Важно при внедрении передовых технологий в деятельности МЧС гарантировать интересы и безопасность граждан, не создавая при этом барьеров для законопослушного... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T11:46

2024-02-14T11:46

2024-02-14T11:46

технологии

россия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Важно при внедрении передовых технологий в деятельности МЧС гарантировать интересы и безопасность граждан, не создавая при этом барьеров для законопослушного бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нужно активнее внедрять в работу МЧС, в том числе территориальных подразделений, передовые технологии и информационные ресурсы. Это крайне важно, в том числе для более чёткого проведения контрольно-надзорных мероприятий. Вновь повторю: задача здесь, не создавая барьеров, административного давления на законопослушный бизнес, надёжно гарантировать интересы и безопасность потребителей, наших граждан", - заявил Путин в видеообращении к участникам коллегии МЧС.

https://ria.ru/20240214/mchs-1927288261.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)