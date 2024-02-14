https://ria.ru/20240214/putin-1927248522.html
Путин подписал закон о договорах госслужащих на время военной службы
Путин подписал закон о договорах госслужащих на время военной службы - РИА Новости, 14.02.2024
Путин подписал закон о договорах госслужащих на время военной службы
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому срочные служебные контракты госслужащих будут приостанавливаться на период военной службы и... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:09
2024-02-14T10:09
2024-02-14T10:09
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158673_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_7a676cae7965f68369f7fe6e74d96972.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому срочные служебные контракты госслужащих будут приостанавливаться на период военной службы и возобновляться после завершения военной службы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ был разработан рабочей группой по вопросам СВО. Законом приостанавливается течение сроков срочных служебных контрактов государственных служащих в период прохождения ими военной службы, они возобновляются после завершения прохождения гражданином военной службы. При этом срок, на который будет возобновлен контракт, предлагается установить равным остатку срока такого контракта на момент его приостановления. Кроме того, указанные нормы не будут применяться в отношении контрактов сроком менее 1 года. Срочный служебный контракт, заключенный категорией "помощники (советники)", возобновляется на срок, не превышающий срока полномочий лица, замещающего государственную должность, которому содействует помощник или советник. Если же срок полномочий истек, то контракт помощника или советника не возобновляется, также подчеркивается в поправках. При этом в случае, если контракт был расторгнут в период с 21 сентября 2022 года до дня вступления в силу ФЗ, такое решение признается не действующим с даты его принятия и госслужащему, подлежащему увольнению в связи с признанием недействующим решения, может предлагаться иная должность госслужбы при условии его соответствия требованиям, предъявляемым для замещения такой должности.
https://ria.ru/20240115/gossluzhaschie-1921428077.html
https://ria.ru/20240213/nastavnik-1927158934.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158673_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_b1703d91b4167f8b82544ee1e21cf888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин подписал закон о договорах госслужащих на время военной службы
Путин подписал закон о приостановке договоров служащих на время военной службы
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому срочные служебные контракты госслужащих будут приостанавливаться на период военной службы и возобновляться после завершения военной службы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ был разработан рабочей группой по вопросам СВО.
Кириенко назвал главный измеритель результатов работы госслужащих
Законом приостанавливается течение сроков срочных служебных контрактов государственных служащих в период прохождения ими военной службы, они возобновляются после завершения прохождения гражданином военной службы.
При этом срок, на который будет возобновлен контракт, предлагается установить равным остатку срока такого контракта на момент его приостановления. Кроме того, указанные нормы не будут применяться в отношении контрактов сроком менее 1 года.
Срочный служебный контракт, заключенный категорией "помощники (советники)", возобновляется на срок, не превышающий срока полномочий лица, замещающего государственную должность, которому содействует помощник или советник. Если же срок полномочий истек, то контракт помощника или советника не возобновляется, также подчеркивается в поправках.
При этом в случае, если контракт был расторгнут в период с 21 сентября 2022 года до дня вступления в силу ФЗ, такое решение признается не действующим с даты его принятия и госслужащему, подлежащему увольнению в связи с признанием недействующим решения, может предлагаться иная должность госслужбы при условии его соответствия требованиям, предъявляемым для замещения такой должности.
Путин поручил представить предложения об установлении Дня наставника