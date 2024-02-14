https://ria.ru/20240214/putin-1927248522.html

Путин подписал закон о договорах госслужащих на время военной службы

Путин подписал закон о договорах госслужащих на время военной службы - РИА Новости, 14.02.2024

Путин подписал закон о договорах госслужащих на время военной службы

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому срочные служебные контракты госслужащих будут приостанавливаться на период военной службы и... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T10:09

2024-02-14T10:09

2024-02-14T10:09

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому срочные служебные контракты госслужащих будут приостанавливаться на период военной службы и возобновляться после завершения военной службы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ был разработан рабочей группой по вопросам СВО. Законом приостанавливается течение сроков срочных служебных контрактов государственных служащих в период прохождения ими военной службы, они возобновляются после завершения прохождения гражданином военной службы. При этом срок, на который будет возобновлен контракт, предлагается установить равным остатку срока такого контракта на момент его приостановления. Кроме того, указанные нормы не будут применяться в отношении контрактов сроком менее 1 года. Срочный служебный контракт, заключенный категорией "помощники (советники)", возобновляется на срок, не превышающий срока полномочий лица, замещающего государственную должность, которому содействует помощник или советник. Если же срок полномочий истек, то контракт помощника или советника не возобновляется, также подчеркивается в поправках. При этом в случае, если контракт был расторгнут в период с 21 сентября 2022 года до дня вступления в силу ФЗ, такое решение признается не действующим с даты его принятия и госслужащему, подлежащему увольнению в связи с признанием недействующим решения, может предлагаться иная должность госслужбы при условии его соответствия требованиям, предъявляемым для замещения такой должности.

https://ria.ru/20240115/gossluzhaschie-1921428077.html

https://ria.ru/20240213/nastavnik-1927158934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, общество