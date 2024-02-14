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В Южной Корее заявили о пусках северокорейских ракет в Японском море - РИА Новости, 14.02.2024
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05:21 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/puski-1927222657.html
В Южной Корее заявили о пусках северокорейских ракет в Японском море
В Южной Корее заявили о пусках северокорейских ракет в Японском море - РИА Новости, 14.02.2024
В Южной Корее заявили о пусках северокорейских ракет в Японском море
КНДР снова выпустила несколько неизвестных крылатых ракет в Японском море, сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T05:21
2024-02-14T05:21
в мире
южная корея
японское море
желтое море
ким чен ын
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СЕУЛ, 14 фев – РИА Новости. КНДР снова выпустила несколько неизвестных крылатых ракет в Японском море, сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. "Сегодня, 14 февраля, около 9.00 (3.00 мск) был зафиксирован пуск Северной Кореей нескольких неизвестных крылатых ракет из (района - ред) на северо-востоке Японского (Восточного) моря", - говорится в сообщении военных. Южнокорейские военные усилили готовность и в тесном сотрудничестве с США следят за дальнейшими действиями КНДР. Это уже пятое испытание Северной Кореей крылатых ракет за последнее время. Каждый раз южнокорейские военные сообщают о пуске несколько часов спустя после пуска. Южнокорейские военные 24 января засекли пуск КНДР нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря. Позже КНДР завила, что ее Главное управление ракетостроения произвело первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела-3-31"), которая находится в разработке. КНДР 28 января снова пустила две крылатых ракеты "Пульхвасаль-3-31", заявив, что пуск был произведен с подводной лодки, и за ним уже наблюдал лидер страны Ким Чен Ын вместе с секретарями ЦК партии, командующим ВМС и другими руководящими кадрами. 30 января КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря, заявив потом, что испытала ракеты "Хвасаль-2". 2 февраля КНДР провела испытание сверхкрупной боевой части крылатой ракеты, а также испытательный запуск новой зенитной ракеты.
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в мире, южная корея, японское море, желтое море, ким чен ын
В мире, Южная Корея, Японское море, Желтое море, Ким Чен Ын
В Южной Корее заявили о пусках северокорейских ракет в Японском море

В Южной Корее заявили о пусках крылатых ракет КНДР в Японском море

© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 14 фев – РИА Новости. КНДР снова выпустила несколько неизвестных крылатых ракет в Японском море, сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
«
"Сегодня, 14 февраля, около 9.00 (3.00 мск) был зафиксирован пуск Северной Кореей нескольких неизвестных крылатых ракет из (района - ред) на северо-востоке Японского (Восточного) моря", - говорится в сообщении военных.
Южнокорейские военные усилили готовность и в тесном сотрудничестве с США следят за дальнейшими действиями КНДР.
Это уже пятое испытание Северной Кореей крылатых ракет за последнее время. Каждый раз южнокорейские военные сообщают о пуске несколько часов спустя после пуска.
Южнокорейские военные 24 января засекли пуск КНДР нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря. Позже КНДР завила, что ее Главное управление ракетостроения произвело первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела-3-31"), которая находится в разработке.
КНДР 28 января снова пустила две крылатых ракеты "Пульхвасаль-3-31", заявив, что пуск был произведен с подводной лодки, и за ним уже наблюдал лидер страны Ким Чен Ын вместе с секретарями ЦК партии, командующим ВМС и другими руководящими кадрами. 30 января КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря, заявив потом, что испытала ракеты "Хвасаль-2". 2 февраля КНДР провела испытание сверхкрупной боевой части крылатой ракеты, а также испытательный запуск новой зенитной ракеты.
Новый управляемый реактивный артиллерийский снаряд в КНДР - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
В КНДР разработали новый управляемый снаряд
12 февраля, 02:51
 
В миреЮжная КореяЯпонское мореЖелтое мореКим Чен Ын
 
 
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