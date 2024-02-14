https://ria.ru/20240214/promyshlennost-1927418019.html
Нижегородский губернатор рассказал о развитии промышленности региона
Нижегородский губернатор рассказал о развитии промышленности региона - РИА Новости, 14.02.2024
Нижегородский губернатор рассказал о развитии промышленности региона
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил результаты развития промышленности региона за последние годы на пленарной сессии Дня промышленности на... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:38
2024-02-14T18:38
2024-02-14T18:38
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев – РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил результаты развития промышленности региона за последние годы на пленарной сессии Дня промышленности на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает пресс-служба правительства области. Никитин отметил, что за два года с момента введения санкций со стороны недружественных стран рост промышленности в регионе составил 22%, рост физических объемов производства – 12%, а за 2023 год рост физических объемов производства составил 110,6%. Объем производства в сфере обрабатывающей промышленности вырос на 22,8%. "Рост валового регионального продукта составил 11,2% - об этом даже мечтать было невозможно. Это произошло, потому что мы занимали те ниши, которые освободились после ввода санкций", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Губернатор Нижегородской области добавил, что региональные предприятия активно пользуются мерами поддержки. Так, поддержка по линии Минпромторга РФ за пять лет составила 138 миллиардов рублей, а благодаря региональным мерам – более 18 миллиардов рублей. Более 140 проектов было поддержано по линии регионального и федерального фондов развития промышленности на сумму более 24 миллиардов рублей. "Пользуясь возможностями, которые предоставляют восточные, азиатские рынки, мы семимильными шагами развиваем свое производство. Сейчас все циклы освоения сжались. Если раньше для чего-то нужно было три года, теперь мы это делаем за год. Где-то требовалось бы 15 лет, но, уверен, коллеги достигнут своих целей за 3-4 года. Все понимают, что главное – не красота эксперимента, а результат. Наша промышленность не подведет", - подчеркнул Никитин. Он также отметил, что в регионе принимаются меры по подготовке кадров для промышленного сектора, развивается среднее профессиональное образование, реализуется проект "Профессионалитет".
https://ria.ru/20240209/vrp-1926387404.html
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нижегородская область, глеб никитин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев – РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил результаты развития промышленности региона за последние годы на пленарной сессии Дня промышленности на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает пресс-служба правительства области.
Никитин отметил, что за два года с момента введения санкций со стороны недружественных стран рост промышленности в регионе составил 22%, рост физических объемов производства – 12%, а за 2023 год рост физических объемов производства составил 110,6%. Объем производства в сфере обрабатывающей промышленности вырос на 22,8%.
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"Рост валового регионального продукта составил 11,2% - об этом даже мечтать было невозможно. Это произошло, потому что мы занимали те ниши, которые освободились после ввода санкций", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области добавил, что региональные предприятия активно пользуются мерами поддержки. Так, поддержка по линии Минпромторга РФ за пять лет составила 138 миллиардов рублей, а благодаря региональным мерам – более 18 миллиардов рублей. Более 140 проектов было поддержано по линии регионального и федерального фондов развития промышленности на сумму более 24 миллиардов рублей.
"Пользуясь возможностями, которые предоставляют восточные, азиатские рынки, мы семимильными шагами развиваем свое производство. Сейчас все циклы освоения сжались. Если раньше для чего-то нужно было три года, теперь мы это делаем за год. Где-то требовалось бы 15 лет, но, уверен, коллеги достигнут своих целей за 3-4 года. Все понимают, что главное – не красота эксперимента, а результат. Наша промышленность не подведет", - подчеркнул Никитин.
Он также отметил, что в регионе принимаются меры по подготовке кадров для промышленного сектора, развивается среднее профессиональное образование, реализуется проект "Профессионалитет".
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