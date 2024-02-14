Рейтинг@Mail.ru
Нижегородский губернатор рассказал о развитии промышленности региона - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
 
18:38 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/promyshlennost-1927418019.html
Нижегородский губернатор рассказал о развитии промышленности региона
Нижегородский губернатор рассказал о развитии промышленности региона - РИА Новости, 14.02.2024
Нижегородский губернатор рассказал о развитии промышленности региона
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил результаты развития промышленности региона за последние годы на пленарной сессии Дня промышленности на... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:38
2024-02-14T18:38
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796423372_0:0:3169:1784_1920x0_80_0_0_9c168e6432a9a177ed376c8b6ad8432c.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев – РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил результаты развития промышленности региона за последние годы на пленарной сессии Дня промышленности на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает пресс-служба правительства области. Никитин отметил, что за два года с момента введения санкций со стороны недружественных стран рост промышленности в регионе составил 22%, рост физических объемов производства – 12%, а за 2023 год рост физических объемов производства составил 110,6%. Объем производства в сфере обрабатывающей промышленности вырос на 22,8%. "Рост валового регионального продукта составил 11,2% - об этом даже мечтать было невозможно. Это произошло, потому что мы занимали те ниши, которые освободились после ввода санкций", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Губернатор Нижегородской области добавил, что региональные предприятия активно пользуются мерами поддержки. Так, поддержка по линии Минпромторга РФ за пять лет составила 138 миллиардов рублей, а благодаря региональным мерам – более 18 миллиардов рублей. Более 140 проектов было поддержано по линии регионального и федерального фондов развития промышленности на сумму более 24 миллиардов рублей. "Пользуясь возможностями, которые предоставляют восточные, азиатские рынки, мы семимильными шагами развиваем свое производство. Сейчас все циклы освоения сжались. Если раньше для чего-то нужно было три года, теперь мы это делаем за год. Где-то требовалось бы 15 лет, но, уверен, коллеги достигнут своих целей за 3-4 года. Все понимают, что главное – не красота эксперимента, а результат. Наша промышленность не подведет", - подчеркнул Никитин. Он также отметил, что в регионе принимаются меры по подготовке кадров для промышленного сектора, развивается среднее профессиональное образование, реализуется проект "Профессионалитет".
https://ria.ru/20240209/vrp-1926387404.html
https://ria.ru/20240206/sudoverf-1925644403.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796423372_361:0:3090:2047_1920x0_80_0_0_62ec9fb991676cd874c95ddd3b71c9b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, глеб никитин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия

Нижегородский губернатор рассказал о развитии промышленности региона

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин . Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев – РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил результаты развития промышленности региона за последние годы на пленарной сессии Дня промышленности на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает пресс-служба правительства области.
Никитин отметил, что за два года с момента введения санкций со стороны недружественных стран рост промышленности в регионе составил 22%, рост физических объемов производства – 12%, а за 2023 год рост физических объемов производства составил 110,6%. Объем производства в сфере обрабатывающей промышленности вырос на 22,8%.
Здание Законодательного собрания Нижегородской области
Рост ВРП в Нижегородской области по итогам 2023 году стал самым высоким
9 февраля, 11:55
"Рост валового регионального продукта составил 11,2% - об этом даже мечтать было невозможно. Это произошло, потому что мы занимали те ниши, которые освободились после ввода санкций", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области добавил, что региональные предприятия активно пользуются мерами поддержки. Так, поддержка по линии Минпромторга РФ за пять лет составила 138 миллиардов рублей, а благодаря региональным мерам – более 18 миллиардов рублей. Более 140 проектов было поддержано по линии регионального и федерального фондов развития промышленности на сумму более 24 миллиардов рублей.
"Пользуясь возможностями, которые предоставляют восточные, азиатские рынки, мы семимильными шагами развиваем свое производство. Сейчас все циклы освоения сжались. Если раньше для чего-то нужно было три года, теперь мы это делаем за год. Где-то требовалось бы 15 лет, но, уверен, коллеги достигнут своих целей за 3-4 года. Все понимают, что главное – не красота эксперимента, а результат. Наша промышленность не подведет", - подчеркнул Никитин.
Он также отметил, что в регионе принимаются меры по подготовке кадров для промышленного сектора, развивается среднее профессиональное образование, реализуется проект "Профессионалитет".
Вид на речной вокзал в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Нижегородские судоверфи спустили на воду более 30 судов в 2023 году
6 февраля, 12:11
 
Нижегородская областьНижегородская областьГлеб НикитинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала