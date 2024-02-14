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Столичный производитель ж/д систем открыл 5 лабораторий - РИА Новости, 14.02.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:14 14.02.2024 (обновлено: 10:03 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/proizvodstvo-1927206863.html
Столичный производитель ж/д систем открыл 5 лабораторий
Столичный производитель ж/д систем открыл 5 лабораторий - РИА Новости, 14.02.2024
Столичный производитель ж/д систем открыл 5 лабораторий
Пять испытательных лабораторий открыл московский производитель систем управления железнодорожной инфраструктурой для улучшения качества своей продукции, сообщил РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T07:14
2024-02-14T10:03
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пять испытательных лабораторий открыл московский производитель систем управления железнодорожной инфраструктурой для улучшения качества своей продукции, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Эксперты компании "ЭЛТЕЗА" в 2023 году в собственном испытательном центре железнодорожной автоматики и телемеханики провели испытания 435 единиц оборудования."Высокотехнологичные московские промпредприятия улучшают качество выпускаемой продукции благодаря постоянному развитию и проведению исследований и испытаний. Например, одна из столичных производственных компаний в 2023 году провела на 30% больше испытаний микропроцессорных систем управления железнодорожной инфраструктурой, чем в 2022 году. Это стало возможно, в том числе, благодаря открытию пяти новых лабораторий", - привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.Он добавил, что эта продукция пользуется популярностью на рынках дружественных стран. В этом компании оказывает содействие центр "Моспром", который помогает налаживать контакты с зарубежными контрагентами и участвовать в международных выставках.Как отметил заместитель генерального директора предприятия Алексей Сошников, помимо приобретения нового испытательного оборудования, в 2022 году компания начала применять отечественную систему автоматизированного проектирования "КОМПАС-3D". Она включена в московский реестр промышленных ИТ-решений "Банк технологий" и дает возможность создавать цифровую модель изделия, а затем формировать конструкторскую документацию по российским стандартам.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся свыше 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медоборудование, сложную технику.В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, такими как целевые займы и субсидии. Разработан также ряд антикризисных инструментов. Помощь в выходе на экспорт оказывается в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
https://ria.ru/20240212/polipropilen-1926745975.html
https://ria.ru/20240210/proizvodstvo-1926513708.html
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экономика, технологии, владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Владислав Овчинский, Москва

Столичный производитель ж/д систем открыл 5 лабораторий

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППОборудование компании "Элтеза"
Оборудование компании Элтеза
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пять испытательных лабораторий открыл московский производитель систем управления железнодорожной инфраструктурой для улучшения качества своей продукции, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Эксперты компании "ЭЛТЕЗА" в 2023 году в собственном испытательном центре железнодорожной автоматики и телемеханики провели испытания 435 единиц оборудования.
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"Высокотехнологичные московские промпредприятия улучшают качество выпускаемой продукции благодаря постоянному развитию и проведению исследований и испытаний. Например, одна из столичных производственных компаний в 2023 году провела на 30% больше испытаний микропроцессорных систем управления железнодорожной инфраструктурой, чем в 2022 году. Это стало возможно, в том числе, благодаря открытию пяти новых лабораторий", - привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.
Он добавил, что эта продукция пользуется популярностью на рынках дружественных стран. В этом компании оказывает содействие центр "Моспром", который помогает налаживать контакты с зарубежными контрагентами и участвовать в международных выставках.
Как отметил заместитель генерального директора предприятия Алексей Сошников, помимо приобретения нового испытательного оборудования, в 2022 году компания начала применять отечественную систему автоматизированного проектирования "КОМПАС-3D". Она включена в московский реестр промышленных ИТ-решений "Банк технологий" и дает возможность создавать цифровую модель изделия, а затем формировать конструкторскую документацию по российским стандартам.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
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Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся свыше 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медоборудование, сложную технику.
В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, такими как целевые займы и субсидии. Разработан также ряд антикризисных инструментов. Помощь в выходе на экспорт оказывается в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИИП) Владислав Овчинский
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаТехнологииВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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