https://ria.ru/20240214/proizvodstvo-1927206863.html

Столичный производитель ж/д систем открыл 5 лабораторий

Столичный производитель ж/д систем открыл 5 лабораторий - РИА Новости, 14.02.2024

Столичный производитель ж/д систем открыл 5 лабораторий

Пять испытательных лабораторий открыл московский производитель систем управления железнодорожной инфраструктурой для улучшения качества своей продукции, сообщил РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T07:14

2024-02-14T07:14

2024-02-14T10:03

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

владислав овчинский

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927245469_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_f83d589c6d1b2411a8ba1f57a6115a42.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пять испытательных лабораторий открыл московский производитель систем управления железнодорожной инфраструктурой для улучшения качества своей продукции, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Эксперты компании "ЭЛТЕЗА" в 2023 году в собственном испытательном центре железнодорожной автоматики и телемеханики провели испытания 435 единиц оборудования."Высокотехнологичные московские промпредприятия улучшают качество выпускаемой продукции благодаря постоянному развитию и проведению исследований и испытаний. Например, одна из столичных производственных компаний в 2023 году провела на 30% больше испытаний микропроцессорных систем управления железнодорожной инфраструктурой, чем в 2022 году. Это стало возможно, в том числе, благодаря открытию пяти новых лабораторий", - привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.Он добавил, что эта продукция пользуется популярностью на рынках дружественных стран. В этом компании оказывает содействие центр "Моспром", который помогает налаживать контакты с зарубежными контрагентами и участвовать в международных выставках.Как отметил заместитель генерального директора предприятия Алексей Сошников, помимо приобретения нового испытательного оборудования, в 2022 году компания начала применять отечественную систему автоматизированного проектирования "КОМПАС-3D". Она включена в московский реестр промышленных ИТ-решений "Банк технологий" и дает возможность создавать цифровую модель изделия, а затем формировать конструкторскую документацию по российским стандартам.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся свыше 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медоборудование, сложную технику.В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, такими как целевые займы и субсидии. Разработан также ряд антикризисных инструментов. Помощь в выходе на экспорт оказывается в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

https://ria.ru/20240212/polipropilen-1926745975.html

https://ria.ru/20240210/proizvodstvo-1926513708.html

https://ria.ru/20240207/moskva-1925872224.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, владислав овчинский, москва