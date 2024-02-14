https://ria.ru/20240214/proekt-1927427637.html

В Раде сообщили, на какой срок отложили рассмотрение проекта о мобилизации

В Раде сообщили, на какой срок отложили рассмотрение проекта о мобилизации - РИА Новости, 14.02.2024

В Раде сообщили, на какой срок отложили рассмотрение проекта о мобилизации

Рассмотрение во втором чтении скандального законопроекта о мобилизации на Украине отложено до начала марта, сообщил в среду депутат Верховной рады Алексей... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T19:34

2024-02-14T19:34

2024-02-14T19:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей гончаренко

верховная рада украины

юлия тимошенко

партия "батькивщина"

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Рассмотрение во втором чтении скандального законопроекта о мобилизации на Украине отложено до начала марта, сообщил в среду депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 11 февраля сообщал, что законопроект о мобилизации на Украине может быть принят до конца февраля, тогда в апреле он уже вступит в силу. "Мобилизационный закон задерживается. По реалистичному сценарию рассмотрение будет где-то в начале марта", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. По словам депутата Алексея Гончаренко, теперь предстоит второе чтение, а в документ будут вносить поправки. Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.

https://ria.ru/20240213/mobilizatsiya-1927124000.html

https://ria.ru/20240213/uklonisty-1927082338.html

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в мире, украина, алексей гончаренко, верховная рада украины, юлия тимошенко, партия "батькивщина"