https://ria.ru/20240214/pozhar-1927390076.html
Пожар в гимназии в Нальчике полностью потушили
Пожар в гимназии в Нальчике полностью потушили - РИА Новости, 14.02.2024
Пожар в гимназии в Нальчике полностью потушили
Пожар в актовом зале гимназии в Нальчике полностью ликвидирован на площади 20 "квадратов", никто не пострадал, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:25
2024-02-14T17:25
2024-02-14T17:30
происшествия
нальчик
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 14 фев - РИА Новости. Пожар в актовом зале гимназии в Нальчике полностью ликвидирован на площади 20 "квадратов", никто не пострадал, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. Ранее сообщалось, что в 16.03 мск в среду в Нальчике по улице Тарчокова произошел пожар в актовом зале в здании гимназии №29. Он был локализован в 16.14 мск на площади 20 квадратных метров. "Пожар в здании гимназии №29 полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что в тушении участвовали 44 человека и 11 единиц техники.
https://ria.ru/20240214/anapa-1927364105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нальчик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нальчик, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в гимназии в Нальчике полностью потушили
Пожар в актовом зале в гимназии в Нальчике полностью потушили