https://ria.ru/20240214/pozhar-1927347984.html

В Ростовской области потушили открытый огонь на складе

В Ростовской области потушили открытый огонь на складе - РИА Новости, 14.02.2024

В Ростовской области потушили открытый огонь на складе

Пожарные потушили открытый огонь на складе в городе Батайске Ростовской области, пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:53

2024-02-14T14:53

2024-02-14T15:12

происшествия

ростовская область

батайск

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927315764_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_bf0d0bb7ff5a5b74486507080181819a.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев - РИА Новости. Пожарные потушили открытый огонь на складе в городе Батайске Ростовской области, пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."В 14.06 мск ликвидация открытого горения… Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Сообщение о возгорании на складе с картоном на улице Фермерская, 12 в Батайске поступило в 11.24 мск среды. Площадь пожара составляла 800 "квадратов", в 12.49 мск огонь удалось локализовать.Администрация города Батайска сообщила в своем Telegram-канале, что пожарные на месте происшествия ещё работают, они будут проливать место ЧП еще несколько часов, дабы не допустить повторного возгорания.

https://realty.ria.ru/20240214/anapa-1927286735.html

ростовская область

батайск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, батайск, россия