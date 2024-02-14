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В Ростовской области потушили открытый огонь на складе
В Ростовской области потушили открытый огонь на складе - РИА Новости, 14.02.2024
В Ростовской области потушили открытый огонь на складе
Пожарные потушили открытый огонь на складе в городе Батайске Ростовской области, пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:53
2024-02-14T14:53
2024-02-14T15:12
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев - РИА Новости. Пожарные потушили открытый огонь на складе в городе Батайске Ростовской области, пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."В 14.06 мск ликвидация открытого горения… Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Сообщение о возгорании на складе с картоном на улице Фермерская, 12 в Батайске поступило в 11.24 мск среды. Площадь пожара составляла 800 "квадратов", в 12.49 мск огонь удалось локализовать.Администрация города Батайска сообщила в своем Telegram-канале, что пожарные на месте происшествия ещё работают, они будут проливать место ЧП еще несколько часов, дабы не допустить повторного возгорания.
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происшествия, ростовская область, батайск, россия
Происшествия, Ростовская область, Батайск, Россия
В Ростовской области потушили открытый огонь на складе
В Ростовской области ликвидировали открытый огонь на складе, пострадавших нет
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев - РИА Новости. Пожарные потушили открытый огонь на складе в городе Батайске Ростовской области, пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
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"В 14.06 мск ликвидация открытого горения… Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Сообщение о возгорании на складе с картоном на улице Фермерская, 12 в Батайске поступило в 11.24 мск среды. Площадь пожара составляла 800 "квадратов", в 12.49 мск огонь удалось локализовать.
Администрация города Батайска сообщила в своем Telegram-канале, что пожарные на месте происшествия ещё работают, они будут проливать место ЧП еще несколько часов, дабы не допустить повторного возгорания.
Второе дело возбуждено по факту пожара в многоэтажке Анапы