https://ria.ru/20240214/pozhar-1927314776.html
Пожар на складе в ростовском Батайске локализовали
Пожар на складе в ростовском Батайске локализовали - РИА Новости, 14.02.2024
Пожар на складе в ростовском Батайске локализовали
Пожар на складе с картоном в Батайске Ростовской области локализован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:04
2024-02-14T13:04
2024-02-14T13:09
происшествия
батайск
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев - РИА Новости. Пожар на складе с картоном в Батайске Ростовской области локализован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Сообщение о возгорании на складе с картоном на улице Фермерская, 12 в Батайске поступило в 11.24 мск среды. Площадь пожара составляла 800 "квадратов". Пожару был присвоен первый ранг. "В 12.49 - локализация пожара на площади 800 квадратных метров", - сказал представитель регионального ГУМЧС. Уточняется, что в тушении задействовано девять единиц техники и 34 человека.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, батайск, ростовская область, россия
Происшествия, Батайск, Ростовская область, Россия
Пожар на складе в ростовском Батайске локализовали
Пожар на складе с картоном в ростовском Батайске локализовали
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев - РИА Новости. Пожар на складе с картоном в Батайске Ростовской области локализован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Сообщение о возгорании на складе с картоном на улице Фермерская, 12 в Батайске
поступило в 11.24 мск среды. Площадь пожара составляла 800 "квадратов". Пожару был присвоен первый ранг.
"В 12.49 - локализация пожара на площади 800 квадратных метров", - сказал представитель регионального ГУМЧС.
Уточняется, что в тушении задействовано девять единиц техники и 34 человека.
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