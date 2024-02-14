https://ria.ru/20240214/pozhar-1927314776.html

Пожар на складе в ростовском Батайске локализовали

Пожар на складе в ростовском Батайске локализовали - РИА Новости, 14.02.2024

Пожар на складе в ростовском Батайске локализовали

Пожар на складе с картоном в Батайске Ростовской области локализован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T13:04

2024-02-14T13:04

2024-02-14T13:09

происшествия

батайск

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев - РИА Новости. Пожар на складе с картоном в Батайске Ростовской области локализован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Сообщение о возгорании на складе с картоном на улице Фермерская, 12 в Батайске поступило в 11.24 мск среды. Площадь пожара составляла 800 "квадратов". Пожару был присвоен первый ранг. "В 12.49 - локализация пожара на площади 800 квадратных метров", - сказал представитель регионального ГУМЧС. Уточняется, что в тушении задействовано девять единиц техники и 34 человека.

https://ria.ru/20240214/pozhar-1927257533.html

батайск

ростовская область

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, батайск, ростовская область, россия