https://ria.ru/20240214/pozhar-1927257533.html
После пожара в Анапе в ПВР разместили девять детей и 35 взрослых
После пожара в Анапе в ПВР разместили девять детей и 35 взрослых - РИА Новости, 14.02.2024
После пожара в Анапе в ПВР разместили девять детей и 35 взрослых
Девять детей и 35 взрослых находятся в пунктах временного размещения после крупного пожара в многоэтажном доме в Анапе, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:30
2024-02-14T10:30
2024-02-14T10:30
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Девять детей и 35 взрослых находятся в пунктах временного размещения после крупного пожара в многоэтажном доме в Анапе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По состоянию на 06.00 мск, в пункты временного размещения обратились 44 человека, в том числе девять детей", - сказал собеседник агентства, добавив, что остальные жильцы дома находятся у родственников и знакомых. По его словам, после пожара для приема людей были развернуты три ПВР на базе гостиниц "Альфа", "Паллада" и пансионата "Полярные зори". Во вторник в 11-этажном доме в Анапе на улице Объездная, 9 загорелась мансарда. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. По данным МЧС РФ, было эвакуировано 440 человек, из них 112 детей, есть один пострадавший. Ранее РИА Новости в экстренных службах рассказали, что пожар повредил 36 квартир из 196, произошло обрушение мансарды на всей площади. По информации мэрии, ночью в пунктах временного размещения находились 60 человек, в том числе 10 детей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, анапа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Анапа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После пожара в Анапе в ПВР разместили девять детей и 35 взрослых
После пожара в жилом доме в Анапе в ПВР разместили девять детей и 35 взрослых
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Девять детей и 35 взрослых находятся в пунктах временного размещения после крупного пожара в многоэтажном доме в Анапе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По состоянию на 06.00 мск, в пункты временного размещения обратились 44 человека, в том числе девять детей", - сказал собеседник агентства, добавив, что остальные жильцы дома находятся у родственников и знакомых.
В доме в Анапе, где произошел пожар, повреждены 36 квартир
По его словам, после пожара для приема людей были развернуты три ПВР на базе гостиниц "Альфа", "Паллада" и пансионата "Полярные зори".
Во вторник в 11-этажном доме в Анапе на улице Объездная, 9 загорелась мансарда. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. По данным МЧС РФ
, было эвакуировано 440 человек, из них 112 детей, есть один пострадавший. Ранее РИА Новости в экстренных службах рассказали, что пожар повредил 36 квартир из 196, произошло обрушение мансарды на всей площади.
По информации мэрии, ночью в пунктах временного размещения находились 60 человек, в том числе 10 детей.
Пожар в жилом доме в Курганской области, где погибла семья, ликвидировали