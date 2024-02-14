https://ria.ru/20240214/pozhar-1927257533.html

После пожара в Анапе в ПВР разместили девять детей и 35 взрослых

После пожара в Анапе в ПВР разместили девять детей и 35 взрослых - РИА Новости, 14.02.2024

После пожара в Анапе в ПВР разместили девять детей и 35 взрослых

Девять детей и 35 взрослых находятся в пунктах временного размещения после крупного пожара в многоэтажном доме в Анапе, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T10:30

2024-02-14T10:30

2024-02-14T10:30

происшествия

анапа

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Девять детей и 35 взрослых находятся в пунктах временного размещения после крупного пожара в многоэтажном доме в Анапе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По состоянию на 06.00 мск, в пункты временного размещения обратились 44 человека, в том числе девять детей", - сказал собеседник агентства, добавив, что остальные жильцы дома находятся у родственников и знакомых. По его словам, после пожара для приема людей были развернуты три ПВР на базе гостиниц "Альфа", "Паллада" и пансионата "Полярные зори". Во вторник в 11-этажном доме в Анапе на улице Объездная, 9 загорелась мансарда. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. По данным МЧС РФ, было эвакуировано 440 человек, из них 112 детей, есть один пострадавший. Ранее РИА Новости в экстренных службах рассказали, что пожар повредил 36 квартир из 196, произошло обрушение мансарды на всей площади. По информации мэрии, ночью в пунктах временного размещения находились 60 человек, в том числе 10 детей.

https://ria.ru/20240214/pozhar-1927235015.html

https://ria.ru/20240213/pozhar-1927012488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, анапа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)