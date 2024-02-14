https://ria.ru/20240214/pozhar-1927235015.html

В доме в Анапе, где произошел пожар, повреждены 36 квартир

В доме в Анапе, где произошел пожар, повреждены 36 квартир - РИА Новости, 14.02.2024

В доме в Анапе, где произошел пожар, повреждены 36 квартир

Тридцать шесть квартир, по уточненным данным, повреждены огнем при пожаре в многоэтажном жилом доме в Анапе, один пострадавший госпитализирован, рассказал РИА... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T09:09

2024-02-14T09:09

2024-02-14T09:09

происшествия

анапа

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Тридцать шесть квартир, по уточненным данным, повреждены огнем при пожаре в многоэтажном жилом доме в Анапе, один пострадавший госпитализирован, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Из 196 квартир многоэтажки на улице Объездная повреждены огнем 36", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пострадавший при пожаре госпитализирован в больницу. К тушению возгорания привлекались в общей сложности 146 человек и 48 единиц техники. Во вторник в 11-этажном доме в Анапе на улице Объездная, 9 загорелась мансарда. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. По данным МЧС РФ, было эвакуировано 440 человек, из них 112 детей, пострадал один. Ранее РИА Новости в экстренных службах рассказали, что в горящем доме пострадали 32 квартиры. Произошло обрушение мансарды на всей площади.

https://ria.ru/20240213/pozhar-1927198340.html

анапа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, анапа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)