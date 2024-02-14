Рейтинг@Mail.ru
В доме в Анапе, где произошел пожар, повреждены 36 квартир - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/pozhar-1927235015.html
В доме в Анапе, где произошел пожар, повреждены 36 квартир
В доме в Анапе, где произошел пожар, повреждены 36 квартир - РИА Новости, 14.02.2024
В доме в Анапе, где произошел пожар, повреждены 36 квартир
Тридцать шесть квартир, по уточненным данным, повреждены огнем при пожаре в многоэтажном жилом доме в Анапе, один пострадавший госпитализирован, рассказал РИА... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T09:09
2024-02-14T09:09
происшествия
анапа
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927186679_0:146:1211:827_1920x0_80_0_0_bde81522604af0a688cd37dc92d7d572.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Тридцать шесть квартир, по уточненным данным, повреждены огнем при пожаре в многоэтажном жилом доме в Анапе, один пострадавший госпитализирован, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Из 196 квартир многоэтажки на улице Объездная повреждены огнем 36", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пострадавший при пожаре госпитализирован в больницу. К тушению возгорания привлекались в общей сложности 146 человек и 48 единиц техники. Во вторник в 11-этажном доме в Анапе на улице Объездная, 9 загорелась мансарда. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. По данным МЧС РФ, было эвакуировано 440 человек, из них 112 детей, пострадал один. Ранее РИА Новости в экстренных службах рассказали, что в горящем доме пострадали 32 квартиры. Произошло обрушение мансарды на всей площади.
https://ria.ru/20240213/pozhar-1927198340.html
анапа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927186679_51:0:1207:867_1920x0_80_0_0_7450d9ec1966e0c7c06a2496a40e3639.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анапа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Анапа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В доме в Анапе, где произошел пожар, повреждены 36 квартир

В многоэтажке в Анапе, где произошел пожар, повреждены 36 квартир

© РИА Новости / Юрий Озаровский | Перейти в медиабанкПожар в жилом доме №9 на улице Объездной в Анапе
Пожар в жилом доме №9 на улице Объездной в Анапе - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Юрий Озаровский
Перейти в медиабанк
Пожар в жилом доме №9 на улице Объездной в Анапе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Тридцать шесть квартир, по уточненным данным, повреждены огнем при пожаре в многоэтажном жилом доме в Анапе, один пострадавший госпитализирован, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Из 196 квартир многоэтажки на улице Объездная повреждены огнем 36", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавший при пожаре госпитализирован в больницу. К тушению возгорания привлекались в общей сложности 146 человек и 48 единиц техники.
Во вторник в 11-этажном доме в Анапе на улице Объездная, 9 загорелась мансарда. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. По данным МЧС РФ, было эвакуировано 440 человек, из них 112 детей, пострадал один. Ранее РИА Новости в экстренных службах рассказали, что в горящем доме пострадали 32 квартиры. Произошло обрушение мансарды на всей площади.
Пожар в 11-этажном доме Анапы - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
СК возбудил уголовное дело после пожара в многоэтажке в Анапе
13 февраля, 22:00
 
ПроисшествияАнапаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала