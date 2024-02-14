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В Анапе полностью потушили крупный пожар в многоэтажке, жертв нет - РИА Новости, 14.02.2024
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06:39 14.02.2024 (обновлено: 06:48 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/pozhar-1927225643.html
В Анапе полностью потушили крупный пожар в многоэтажке, жертв нет
В Анапе полностью потушили крупный пожар в многоэтажке, жертв нет - РИА Новости, 14.02.2024
В Анапе полностью потушили крупный пожар в многоэтажке, жертв нет
Крупный пожар в Анапе, где на площади 1 тысяча квадратных метров горел жилой многоэтажный дом, полностью потушен, сообщает мэрия города. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T06:39
2024-02-14T06:48
происшествия
анапа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Крупный пожар в Анапе, где на площади 1 тысяча квадратных метров горел жилой многоэтажный дом, полностью потушен, сообщает мэрия города.Во вторник в МЧС России заявили, что мансарда загорелась в 11-этажном доме в Анапе - на улице Объездная, 9. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. Была проведена эвакуация жильцов дома и жителей близлежащих домов, ограничено движение машин. В мэрии города сообщали, что жителей пострадавшей от пожара многоэтажки в Анапе размещают в пунктах временного размещения на базе двух гостиниц и пансионата. В МЧС уточнили, что эвакуированы 440 человек, из них 112 детей, пострадал один человек. Примерно в 22.30 пожар был локализован, еще через час ликвидировано открытое горение. В пресс-службе мэрии города проинформировали, что 60 жителей дома, в том числе 10 детей, находятся в пунктах временного размещения, для них организовали психологическую помощь."Потушить жилую многоэтажку удалось в 3.57. Площадь пожара составила 1 тысяча квадратных метров. Жертв нет, один человек пострадал", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.Отмечается, что причины пожара выясняются.
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происшествия, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Анапа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Анапе полностью потушили крупный пожар в многоэтажке, жертв нет

Мэрия: крупный пожар в многоэтажке в Анапе полностью потушен, жертв нет

© РИА Новости / Юрий Озаровский | Перейти в медиабанкПожар в жилом доме №9 на улице Объездной в Анапе
Пожар в жилом доме №9 на улице Объездной в Анапе - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Юрий Озаровский
Перейти в медиабанк
Пожар в жилом доме №9 на улице Объездной в Анапе
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Крупный пожар в Анапе, где на площади 1 тысяча квадратных метров горел жилой многоэтажный дом, полностью потушен, сообщает мэрия города.
Во вторник в МЧС России заявили, что мансарда загорелась в 11-этажном доме в Анапе - на улице Объездная, 9. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. Была проведена эвакуация жильцов дома и жителей близлежащих домов, ограничено движение машин. В мэрии города сообщали, что жителей пострадавшей от пожара многоэтажки в Анапе размещают в пунктах временного размещения на базе двух гостиниц и пансионата. В МЧС уточнили, что эвакуированы 440 человек, из них 112 детей, пострадал один человек. Примерно в 22.30 пожар был локализован, еще через час ликвидировано открытое горение. В пресс-службе мэрии города проинформировали, что 60 жителей дома, в том числе 10 детей, находятся в пунктах временного размещения, для них организовали психологическую помощь.
"Потушить жилую многоэтажку удалось в 3.57. Площадь пожара составила 1 тысяча квадратных метров. Жертв нет, один человек пострадал", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.
Отмечается, что причины пожара выясняются.
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