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Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 14.02.2024
Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении, потери Украины составили до 160 военнослужащих, танк, две БМП, два ЗРК... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:16
2024-02-14T16:16
2024-02-14T16:30
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские войска улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении, потери Украины составили до 160 военнослужащих, танк, две БМП, два ЗРК "Стрела-10", три гаубицы FH70 и самоходка Krab, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, два зенитных ракетных комплекса "Стрела-10", три автомобиля, три гаубицы FH70 производства Великобритании, а также самоходка Krab производства Польши.
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Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении до 160 военных и две БМП
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские войска улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении, потери Украины составили до 160 военнослужащих, танк, две БМП, два ЗРК "Стрела-10", три гаубицы FH70 и самоходка Krab, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, два зенитных ракетных комплекса "Стрела-10", три автомобиля, три гаубицы FH70 производства Великобритании, а также самоходка Krab производства Польши.
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