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Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 14.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 14.02.2024 (обновлено: 16:30 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/poteri-1927370536.html
Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 14.02.2024
Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении, потери Украины составили до 160 военнослужащих, танк, две БМП, два ЗРК... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:16
2024-02-14T16:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские войска улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении, потери Украины составили до 160 военнослужащих, танк, две БМП, два ЗРК "Стрела-10", три гаубицы FH70 и самоходка Krab, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, два зенитных ракетных комплекса "Стрела-10", три автомобиля, три гаубицы FH70 производства Великобритании, а также самоходка Krab производства Польши.
https://ria.ru/20240205/zakupki-1925550751.html
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вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении до 160 военных и две БМП

© AP Photo / LibkosРаненые украинские солдаты
Раненые украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Libkos
Раненые украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские войска улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении, потери Украины составили до 160 военнослужащих, танк, две БМП, два ЗРК "Стрела-10", три гаубицы FH70 и самоходка Krab, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, два зенитных ракетных комплекса "Стрела-10", три автомобиля, три гаубицы FH70 производства Великобритании, а также самоходка Krab производства Польши.
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