https://ria.ru/20240214/poteri-1927370536.html

Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 14.02.2024

Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении, потери Украины составили до 160 военнослужащих, танк, две БМП, два ЗРК... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:16

2024-02-14T16:16

2024-02-14T16:30

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

украина

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские войска улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении, потери Украины составили до 160 военнослужащих, танк, две БМП, два ЗРК "Стрела-10", три гаубицы FH70 и самоходка Krab, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, два зенитных ракетных комплекса "Стрела-10", три автомобиля, три гаубицы FH70 производства Великобритании, а также самоходка Krab производства Польши.

https://ria.ru/20240205/zakupki-1925550751.html

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вооруженные силы украины, россия, украина