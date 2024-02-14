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Синоптик рассказала, когда в Москве ждать потепление - РИА Новости, 14.02.2024
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11:52 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/poteplenie-1927290434.html
Синоптик рассказала, когда в Москве ждать потепление
Синоптик рассказала, когда в Москве ждать потепление - РИА Новости, 14.02.2024
Синоптик рассказала, когда в Москве ждать потепление
Устойчивое повышение температуры в Москве ожидается после 21 февраля, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:52
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татьяна позднякова
погода
москва
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Устойчивое повышение температуры в Москве ожидается после 21 февраля, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "Устойчивое повышение температуры возможно только после 21 февраля", - сказала Позднякова. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал о том, что в ночь на пятницу в столичном регионе температура воздуха может опуститься до минус 25 градусов. В свою очередь, Позднякова заявила, что на выходных погода в Москве станет значительно лучше, чем в середине недели, в воскресенье ожидается оттепель до плюс 1 градуса.
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татьяна позднякова, погода, москва
Татьяна Позднякова, Погода, Москва
Синоптик рассказала, когда в Москве ждать потепление

Синоптик: устойчивое повышение температуры в Москве ожидается после 21 февраля

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Теплая погода в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Устойчивое повышение температуры в Москве ожидается после 21 февраля, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Устойчивое повышение температуры возможно только после 21 февраля", - сказала Позднякова.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал о том, что в ночь на пятницу в столичном регионе температура воздуха может опуститься до минус 25 градусов. В свою очередь, Позднякова заявила, что на выходных погода в Москве станет значительно лучше, чем в середине недели, в воскресенье ожидается оттепель до плюс 1 градуса.
Гололед - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
В Москве зафиксировали самый сильный гололед с начала зимы
13 февраля, 09:53
 
Татьяна ПоздняковаПогодаМосква
 
 
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