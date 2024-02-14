https://ria.ru/20240214/poteplenie-1927290434.html

Синоптик рассказала, когда в Москве ждать потепление

Синоптик рассказала, когда в Москве ждать потепление - РИА Новости, 14.02.2024

Синоптик рассказала, когда в Москве ждать потепление

Устойчивое повышение температуры в Москве ожидается после 21 февраля, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T11:52

2024-02-14T11:52

2024-02-14T11:52

татьяна позднякова

погода

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599091780_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_3bdcb1ae216afcec69a2b198ca90f359.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Устойчивое повышение температуры в Москве ожидается после 21 февраля, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "Устойчивое повышение температуры возможно только после 21 февраля", - сказала Позднякова. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал о том, что в ночь на пятницу в столичном регионе температура воздуха может опуститься до минус 25 градусов. В свою очередь, Позднякова заявила, что на выходных погода в Москве станет значительно лучше, чем в середине недели, в воскресенье ожидается оттепель до плюс 1 градуса.

https://ria.ru/20240213/gololed-1927001796.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

татьяна позднякова, погода, москва