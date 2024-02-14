https://ria.ru/20240214/poteplenie-1927290434.html
Синоптик рассказала, когда в Москве ждать потепление
Синоптик рассказала, когда в Москве ждать потепление - РИА Новости, 14.02.2024
Синоптик рассказала, когда в Москве ждать потепление
Устойчивое повышение температуры в Москве ожидается после 21 февраля, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:52
2024-02-14T11:52
2024-02-14T11:52
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Устойчивое повышение температуры в Москве ожидается после 21 февраля, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "Устойчивое повышение температуры возможно только после 21 февраля", - сказала Позднякова. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал о том, что в ночь на пятницу в столичном регионе температура воздуха может опуститься до минус 25 градусов. В свою очередь, Позднякова заявила, что на выходных погода в Москве станет значительно лучше, чем в середине недели, в воскресенье ожидается оттепель до плюс 1 градуса.
https://ria.ru/20240213/gololed-1927001796.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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татьяна позднякова, погода, москва
Татьяна Позднякова, Погода, Москва
Синоптик рассказала, когда в Москве ждать потепление
Синоптик: устойчивое повышение температуры в Москве ожидается после 21 февраля
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Устойчивое повышение температуры в Москве ожидается после 21 февраля, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Устойчивое повышение температуры возможно только после 21 февраля", - сказала Позднякова.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал о том, что в ночь на пятницу в столичном регионе температура воздуха может опуститься до минус 25 градусов. В свою очередь, Позднякова заявила, что на выходных погода в Москве станет значительно лучше, чем в середине недели, в воскресенье ожидается оттепель до плюс 1 градуса.
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