https://ria.ru/20240214/posobie-1927362681.html

Школа экспорта РЭЦ выпустила учебное пособие по ведению бизнеса в Индии

Школа экспорта РЭЦ выпустила учебное пособие по ведению бизнеса в Индии - РИА Новости, 14.02.2024

Школа экспорта РЭЦ выпустила учебное пособие по ведению бизнеса в Индии

Школа экспорта РЭЦ разработала новое руководство под названием "Особенности ведения бизнеса в Индии", оно доступно на цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T15:50

2024-02-14T15:50

2024-02-14T15:50

российский экспортный центр (рэц)

индия

экономика

россия

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ разработала новое руководство под названием "Особенности ведения бизнеса в Индии", оно доступно на цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Данное руководство поможет экспортерам получить глубокое понимание Индии как специфической цивилизации и определить особенности, которые влияют на характеристики ее бизнес-среды. Такое понимание поможет предпринимателям правильно позиционировать свой бизнес в направлении партнерства и развития экспорта", - говорится в сообщении.Кроме того, пособие поможет получить систему знаний о среде, механизмах и инструментарии ведения бизнеса в Индии, а также улучшить грамотность и овладеть инструментами для успешного делового взаимодействия с индийскими партнерами.В руководстве есть ответы на вопросы о социально-культурных, национальных и религиозных особенностях индийского общества, специфике ведения переговоров и заключения сделок, а также о программах поддержки разных отраслей промышленности и их перспективности для работы с ними.Материалы пособия также содержат полезную информацию о системе бизнес-регулирования в Индии и о возможных форматах и механизмах присутствия российских компаний в этой стране.Напомним, сейчас экспортерам доступно 21 учебное пособие от Школы экспорта. Материалы, представленные в пособиях, регулярно актуализируются, чтобы соответствовать изменениям во внешнеэкономической ситуации. С 2016 года пособиями воспользовались представители более 13 тысяч компаний.Пособия разработаны ведущими специалистами в области экспорта и торговли, которые имеют богатый опыт работы с международными рынками. Они содержат практические советы, примеры успешных кейсов и шаблоны документов, которые помогут предпринимателям и компаниям легко освоить новую информацию и применить ее на практике. руководства доступны онлайн. Пользователи могут просмотреть нужные материалы в любое удобное время и изучать их в своем темпе.

https://ria.ru/20240208/rets-1926126047.html

индия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), индия, экономика, россия